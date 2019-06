"En Newell's estoy donde quiero estar y en lo deportivo uno siempre quiere ganar, por eso me fui preocupado porque el último torneo no fue lo que esperábamos todos. Hay muchísimo para mejorar. En mi cabeza siempre está la evaluación del tema de la continuidad. Me voy poniendo plazos de seis meses y quiero hacer un buen semestre, apostando siempre a ganador", expresó la Fiera.