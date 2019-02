Piensa en Leal pero aún no lo confirma

Después del promisorio comienzo ante Boca, con un empate que dejó un sabor amargo, Héctor Bidoglio se rearma para el segundo compromiso, que por cierto será de cuidado ante Unión. Es que el equipo de Madelón tuvo un buen enero, despachó a Boca y River (el primero en un amistoso) y reinició la Superliga con un empate en Córdoba ante Belgrano. Además, será un duelo directo por el ingreso a la Copa Sudamericana, ya que los tatengues hoy están clasificados y Newell's está a sólo 4 puntos de distancia. Y resta definir quién reemplazará al lesionado Francisco Fydriszewski, el jugador con más consonantes en la historia leprosa. Sería Luis Leal, pero no hay que descartar otras opciones. El técnico esperam para ratificarlo.

Fydriszewski faltará por tres semanas, por una distensión muscular en el bíceps izquierdo que sufrió en el primer tiempo ante Boca. En aquel encuentro Leal lo reemplazó, el único 9 que fue al banco, pero no hay que descartar la opción de Alfio Oviedo o inclusive la de Alexis Rodríguez, con otras características obviamente. El portugués fue cayendo en la consideración y de hecho no arrancó de titular en este reinicio de la Superliga y hasta pudo haber sido suplantado por Oviedo como suplente, aunque Bidoglio optó por él y tuvo su chance de jugar. Después casi le da la victoria a Newell's con un remate en el palo, pero todavía no fue confirmado.

Leal es el principal candidato, claro está, pero no el único. La Pantera inclusive figuró en la lista de transferibles para que arribe el colombiano Juan Daniel Roa pero esa posibilidad se diluyó, se quedó en Newell's y por supuesto todo el mundo quiere que vuelva a ser el que sorprendió en sus primeros partidos. Habrá que ver qué decide Bidoglio.

Ayer una posibilidad que no se tenía en cuenta. Ante la suspensión que buscó Fabricio Fontanini (para no perderse el clásico se hizo amonestar cuando finalizó el partido sacándose la camiseta delante del árbitro), Ribair Rodríguez podría ser su reemplazante. Si bien el uruguayo es volante central, muchas veces se desempeñó como segundo marcador central, pero finalmente luego de la práctica matutina en el Coloso del Parque lo confirmó a Teodoro Paredes, que irá junto a Stéfano Callegari.

En el resto del equipo no habría sorpresas y serán los mismos que enfrentaron a Boca, con el tridente Víctor Figueroa-Mauro Formica-Maximiliano Rodríguez como estandarte ofensivo detrás del 9. Y detrás de ellos los pibes que se "comieron" la cancha ante Boca, Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero. En defensa ayer estuvo el uruguayo Angelo Gabrielli jugando un rato para los titulares pero para preservar a Facundo Nadalín, que arrastró molestias en la previa al reinicio del campeonato ante Boca.

Estoy conforme con los jugadores que vinieron en este mercado. Eran los que yo había pedido"