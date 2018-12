Paulo Ferrari: "Me gusta estar en la formación"

Las divisiones inferiores de Central sufrieron una importante reforma. Paulo Ferrari firmó como flamante coordinador general de todas las categorías que compiten en los torneos que organiza la AFA. "Ya venía colaborando en el club desde hace unos meses. Pero desde enero arrancaré oficialmente en este nuevo rol, que abarcará desde la 5ª división hasta las infantiles", comenzó relatando el Loncho en diálogo con Ovación. "Me gusta estar en la formación, y por eso siempre traté de ver los partidos en la ciudad deportiva. Sinceramente me veía en esto desde antes de dejar el fútbol profesional", argumentó sin dudar. "La idea es nutrir a la primera división. Noto que hay una camada importante de chicos, que en un breve plazo estarán ahí, asomando con los más grandes", acotó el ex capitán canalla con marcado optimismo.

¿Pensabas que ibas a ocupar este rol tan importante al poco tiempo de haber dejado el fútbol profesional?

Lo que pasa es que siempre me gustó el fútbol de inferiores. Incluso cuando jugaba en primera muchas veces iba a la ciudad deportiva a ver a los chicos. Siempre traté de ir interiorizándome en cómo eran los entrenamientos de ellos y cómo se trabaja en la formación desde adentro. Es un terreno que me gusta mucho. Por eso cuando surgió esta posibilidad no lo dudé. Empecé a colaborar hace unos meses en la ciudad deportiva y ahora firmé como coordinador de los juveniles de AFA, que abarca de la 5ª a la 9ª y también supervisaré a las infantiles que se presentan de local en Campana.

¿Cómo será el mecanismo de trabajo de la 5ª hasta la 9ª división teniendo en cuenta que la 4ª pasará a la órbita de la reserva y primera?

La idea es bajar una forma de entrenamiento lineal y potenciar además a los chicos porque Central necesita nutrir a la primera división con el capital del club. Vamos a tratar de formar a los juveniles para que lleguen bien a la etapa denominada de transición, que es entre la 4ª y reserva, así no sienten tanto el cambio brusco que hay cuando suben a primera.

¿Jugarán todas las categorías de la misma forma?

No me ato a un sistema. El fútbol es tan intenso y variable que te obliga a estar atento en todo momento. Lo más factible es que se vaya variando de esquema táctico porque además hay que tener en cuenta la materia prima que hay en cada categoría. No hay una fórmula mágica en esto. Hay que adaptarse a los momentos y a las circunstancias. Lo que sí, vamos a intentar formar equipos protagonistas y que propongan buen juego como le gusta a la gente de Central. No nos vamos a esquematizar con un sistema, pero sí con una idea clara.

¿Vas a estar en la captación también?

Sí, en todo lo que abarque los juveniles. Obviamente, en este aspecto me estoy interiorizando porque es algo complejo.

Es lo más difícil porque si fallás en la captación después no habrá materia prima para abastecer a la primera.

Por supuesto. Coincido en ese punto. Pero vamos a estar todos los que trabajamos en el área fútbol analizando a los chicos. Otro de los puntos en que haremos hincapié será en el trabajo interdisciplinario.

¿Dónde van a buscar chicos, porque ese un tema que desde hace un tiempo no es claro en Central?

En Rosario ante todo. Acá hay muchísimos chicos que juegan bien y quieren vestir la camiseta de Central. Más allá de eso, por lo que vi en este tiempo que vengo colaborando en el club, se hizo un buen trabajo en materia de captación. Incluso en las tres categorías infantiles que vienen participando en AFA y hacen de local en Campana hay muy buenos pibes, que además la mayoría pertenece a nuestra ciudad. Eso marca que se buscó muy bien en su momento.

¿Es verdad que Galloni dejará la coordinación de la Rosarina para asumir la de infantiles de AFA?

Sí, es así. Hugo es una persona muy capaz. Estará en la coordinación, pero también aportará lo suyo a la hora de la captación. Conoce muy bien a los chicos que hay en el club. Hace muchísimo tiempo viene trabajando en Central y siempre aporta cosas importantes. Tiene un ojo impresionante para analizar a los chicos. El Flaco es una persona muy importante en esta estructura.

¿También se sumará Pirulo Rivarola por la plaza que dejó Solari, que se fue a la selección Sub 20 con Batista?

Claro. Pirulo asumirá en enero. Lo más factible es que sea el entrenador de la 7ª división de AFA. Rivarola es un ídolo del club y volverá a trabajar. Lo conozco muy bien y confío mucho en su trabajo por la capacidad que tiene.

¿Y Maggiolo en qué función quedará?

Lucas será el coordinador general de todo lo que englobe al departamento fútbol.

¿Cómo entrenarán a los chicos?

Con las herramientas que tenemos e implementaremos en breve. Abarcaremos mediciones de GPS y otros mecanismos tecnológicos que ayudan en materia de prevención y en la puesta a punto.

Todo bien, pero si no tienen buenos jugadores todo eso no tendrá mucho valor.

Coincido totalmente. Lo más importante en el fútbol son los jugadores. Todo eso que nombré son herramientas complementarias para trabajar con el jugador mientras se lo va formando o puliendo.

¿Hay buenos jugadores en las inferiores?

Sí, hay y varios muy buenos. Por lo que vi en estos meses me atrevo a decir que se viene una camada de buenos jugadores en todas las líneas. No voy a nombrar a ningún juvenil porque no lo veo bien, aunque hay varios con proyección a corto plazo en el profesionalismo.

¿De verdad?

Por supuesto. No es que los traje yo a los chicos porque la realidad marca que ya estaban. Pero por lo que vi hay muchos juveniles con una proyección muy interesante a corto plazo.

Muchos de los cuales ya estaban en el club porque habían llegado bajo la coordinación de Teglia y del Coco Pascuttini.

Claro. Pero también es cierto que en los últimos años se hizo una muy buena captación.

¿Te preguntaste por qué Central no logró consolidar en los últimos años ningún defensor de la cantera?

Creo que fue por diversos motivos. Hay momentos también que influyen. Cuando el equipo andaba bien, por ejemplo, se potenciaron Cervi, Lo Celso y Montoya. Hubo muchos casos positivos.

Convengamos que el último defensor que se consolidó en el club fue Valentini. ¿Es la faceta a corregir bajo tu gestión?

La idea es ayudar al club en todo lo que podamos. Trataremos de nutrir al primer equipo con los chicos de las inferiores. Independientemente de eso, estoy convencido de que se viene una camada muy importante de chicos en toda la última línea, no solo en zagueros centrales. También del medio hacia arriba.

¿Vas a hablar con Bauza y Di Leo?

Sí. Ellos estarán con la primera y a la vez tendrán trabajando cerca a la reserva y a la cuarta de AFA. Cuando arranque la pretemporada el plantel profesional, iré hasta Arroyo Seco para charlar y comentar el plan de trabajo que tenemos. Lo que buscamos es potencial al club desde todos los frentes posibles porque Central es grande. La idea es estar en permanente contacto porque creo mucho en el trabajo interdisciplinario. De alguna manera todos formamos chicos para que jueguen el día del mañana en la primera de nuestro club.

¿Cada entrenador quedará a cargo de una división de manera inamovible?

En principio no es la idea. Lo que buscamos es que cada técnico vaya potenciando a los chicos. Por eso iremos analizando su labor a lo largo del año. Lo más importante no es para qué división trabaje sino que pula y ayude a los jugadores a crecer. La realidad es que entre todos tenemos que formar jugadores para la primera división. No hay otra. Central necesita de sus chicos. Y para eso vamos a trabajar intensamente.