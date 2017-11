"Para que el club esté cada vez mejor"

Las tareas en una institución del ascenso no son para nada sencillas, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Por eso es muy importante que aquellos que decidan asumir el desafío de representar a la entidad lo tomen con seriedad para saber que van a pasar muchas horas de su vida tratando de hacer un club mejor para la gente de un barrio que vive pendiente de los colores. Hace casi cuatro años Central Córdoba no atravesaba una buena situación y Carlos Lancellotti (actual presidente) y un grupo de dirigentes resolvieron unirse para tratar de revertir una historia que realmente pintaba feo. Los charrúas han sufrido en los últimos años los vaivenes deportivos que lo llevaron a Primera C, pero además de lo deportivo, en lo institucional y lo económico el momento no era de los mejores.

Hoy los de Tablada están en la tarea de pelear un ascenso a Primera B, pero además se ve claramente un cambio en lo institucional y en el trabajo de los dirigentes de la entidad de la calle San Martín que permite mirar el futuro de otra manera. Es cierto que el fútbol es la vidriera principal del club, pero además hoy las instalaciones tienen una vida que les permite a los socios disfrutar más allá del día de los partidos. Para conocer un poco más la actualidad de la institución de la zona sur, Ovación mantuvo una charla con el actual presidente, quien es la cara visible de un grupo que decidió sacar adelante a Central Córdoba para brindarles una alegría a los socios y a un barrio que siente los colores de un club que tiene 111 años de vida.

¿Cuál es la situación desde lo institucional?

Nosotros recibimos el club con 250 socios, una cifra ínfima para manejar las finanzas. Por suerte se incrementó durante estos años y ahora con la inauguración de la pileta aspiramos a que siga creciendo. En pocos días el natatorio estará listo y vamos a hacer una promoción especial para aquellos que se quieran asociar. Además se puso en condiciones el gimnasio y se está trabajando intensamente en la cancha de básquet. Estos años sumamos muchas disciplinas amateurs y eso también es importante para el desarrollo del club y para la unión con la gente del barrio. Tenemos también el departamento de cultura y para el año que viene habrá en la sede una tienda para que todos puedan vestir los colores charrúas. Durante el año trabajamos en reposicionar la marca charrúa porque en estos tiempos también es importante estar presentes. Además está en pleno funcionamiento el predio de Villa Gobernador Gálvez, totalmente renovado para que lo puedan utilizar todas nuestras divisiones inferiores. Este es un trabajo muy grande. Más allá de la comisión directiva hay gente que decidió apoyar e incluso algunos ex presidentes dan una mano. También tenemos que agradecer a los sponsors que se sumaron esta temporada porque todo apoyo sirve para salir adelante. Estamos bien, pero aspiramos a que el club esté cada vez mejor.

¿Cómo es el trabajo de las inferiores?

En febrero se había sumado Daniel Teglia como coordinador de todo el fútbol. Es un gran profesional y por eso decidimos que trabajara con nosotros, pero hace dos meses se fue a Arabia Saudita, así que estamos haciendo una reestructuración para 2018. Igualmente no sabemos cuál es su situación hoy porque aparentemente tampoco sigue Edgardo Bauza en aquella selección. Para nosotros las inferiores son fundamentales, porque de allí pueden salir jugadores que hagan más grande al club.

¿Para que está Córdoba en el campeonato?

Si bien no tuvimos un buen comienzo ahora empezaron a llegar los resultados. Tenemos partidos complicados por delante, pero creo que podemos sumar los puntos necesarios de acá al final de esta etapa para clasificar a la Copa Argentina, que es el primer objetivo. Después será tiempo de pensar en el ascenso. No tengo dudas de que hoy como está estructurado el fútbol argentino, Córdoba tiene que estar en Primera B. Eso sería clave para conseguir una mayor fuente de ingresos a partir de la televisión, ya que ahora es muy poco el dinero que recibimos.

¿Habrá alguna incorporación para el semestre final?

Realmente es muy difícil desde lo económico. Seguramente va a seguir el mismo plantel, salvo que algún jugador se vaya y en ese caso tendremos que reemplazarlo.

¿Tienen pensado una promoción especial para venta de plateas para el 2018?

Es una de las ideas que nos falta terminar de definir. Tenemos en mente realizar otras cosas que puedan ayudar a mejorar el funcionamiento de todos los estamentos de club y brindarles comodidades a los socios, pero vamos despacio y no queremos decir cosas que después no se puedan cumplir.