Kudelka pidió un nueve y dicen desde la dirigencia que "está al caer". Mientras, Francisco Fydriszewski ocupa el lugar vacante en la formación del equipo, es considerado por el entrenador y ayer marcó el gol con el que rompió el cero en el amistoso frente a Colón y que terminó en empate en uno. El Polaco había perdido espacio en el rojinegro no sólo por bajo rendimiento sino por un inconveniente particular fuera de la cancha y ahora busca revertir la imagen. Y sabe que la única manera es con trabajo, rindiendo dentro de la cancha y, sobre todo, con goles. Hoy es el único "9" y es consciente de que está ante la oportunidad de modificar su imagen. Igualmente, si llega otro atacante no hay que descartar la chance de que emigre.

El Polaco arrancó entre los once en el juego de 70 minutos frente al sabalero. Y a los 22', de acuerdo a lo informado por el club (el amistoso se jugó a puertas cerradas), abrió el marcador en el Coloso tras capitalizar un centro de Mariano Bíttolo, quien acordó su continuidad en el Parque. Dos minutos más tarde, Bernardi sacó provecho de un tiro libre para establecer el 1 a 1 que fue definitivo.

Kudelka armó una formación con todo lo que tiene por el momento a disposición. Porque Gentiletti recién se sumó (ver aparte), Formica renovó su vínculo ayer y estuvo entrenando aparte, y aguarda por el arribo de dos o tres refuerzos más para quedarse conforme. Un puesto fundamental para el conductor reside en la ofensiva con un nueve de área porque hasta ahora el único que tiene es Fydriszewski.

Hoy el DT lo considera más allá de que sabe que arranca en negativo con la gente no sólo por el episodio automovilístico, sino porque le costó responder dentro de la cancha cuando Bidoglio lo transformó en el nueve titular. Hoy el Polaco, quien cambió de representante, sigue sonando en Defensa y Justicia, aunque todo dependerá de lo que pretenda el cuerpo técnico.

Newell's sumó otro amistoso y ahora se preparará para recibir el próximo sábado a Godoy Cruz y una semana más tarde visitar a Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Los equipos formaron de esta manera:

Newell's 1: Aguerre; Nadalin, Callegari, Fontanini y Bíttolo; Cacciabue, Requena y Denis Rodríguez; Maximiliano Rodríguez, Fydriszewski y A. Rodríguez.

Colón 1: Burian; Vigo, Olivera, Smith y Escobar; Fritzler, Aliendro, Estigarribia y Bernardi; Chancalay y Morelo.