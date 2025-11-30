Regional Amateur: PSM Fútbol y Coronel Aguirre se juegan el pasaje a la segunda fase

En Puerto General San Martín, este domingo a las 17, se define la zona 10 en el Regional Amateur de la Región Litoral Sur

Regional Amateur 2025. El equipo de PSM Fútbol recibe a Coronel Aguirre, este domingo en Puerto San Martín.

En Puerto San Martín se define este domingo, la zona 10 del torneo Regional Amateur , entre PSM Fútbol y Coronel Aguirre a partir de las 17. El encuentro corresponde a la sexta fecha de la región Litoral Sur.

Los puertenses llegan punteros con 9 puntos y el rojiverde de Villa Gobernador Gálvez con 6 unidades. El partido será arbitrado por la terna de Santa Fe comandado por Joaquín Urbani y sus colaborares Mastías Mottier y Lucas Muga.

Un cotejo de alto vuelo se disputará en la cancha del elenco de Punta Quebracho en busca de seguir en carrera en el certamen más federal del país.

Los dirigidos por Damián Pennesi llegan invictos y punteros al último partido de la zona. Jugaron tres cotejos y todos con sendos triunfos. Ante Unión de Alvarez se alzó con dos victorias (3-0) y (2-1).

El equipo de Puerto ganó en el Pocho Lavezzi

Y en su visita al estadio Ezequiel "Pocho" Lavezzi, el equipo de PSM Fútbol se llevó un triunfo importante con el tanto de Alan Maciel, en el minuto final.

Leer más: Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez y se encamina a la clasificación

Por su parte el equipo rojiverde comandado por la dupla técnica de Damián Ledesma y Germán Rivarola, está obligado a llevarse los tres puntos para lograr la clasificación y seguir en el torneo.