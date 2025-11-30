Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario va por el ascenso a la Primera B

Este domingo a partir de las 16 se disputará la última fecha de la Primera C y solo falta confirmar el segundo ascenso a la Primera B de la temporada 2026 en la Asociación Rosarina de Fútbol,
Este domingo, en Funes, el equipo comandado por Pablo Castella necesita un triunfo ante Sportivo Silva para saltar de categoría en la Rosarina
Por Juan Iturrez
El Club del Gran Rosario con sus instalaciones en la ciudad Funes tiene la gran chance de conseguir el segundo boleto cuando en su cancha reciba a Sportivo Silva y con el triunfo logrará el salto de categoría.
Bancario se alzó con el título en la tercera categoría con 85 puntos y ya está en la Primera B
Los dirigidos por Pablo Castella (73 unidades) llegan al último partido con una ventaja de un punto sobre el tercero que es Provincial B (72) que enfrentará a San Roque en calidad de visitante.
Club del Gran Rosario v. Sportivo Silva, San Roque v. Provincial B, Juan XXIII v. Jorgito Jrs, Olympia v. 14 de Junio, San José v. Argentino, Sarmiento v. San Cayetano y María Reina v. Sparta. Libre Bancario.
