Otro lesionado: ayer fue el zaguero cafetero

Oscar Cabezas sintió una molestia muscular que lo sacó de la cancha en el complemento. Fue una baja sensible porque era el futbolista canalla de mejor rendimiento en el Monumental y eso hasta obligó al DT Leo Fernández a mover demasiado las fichas para rearmar tácticamente al equipo. Anoche el colombiano le confió a Ovación que sentía "mucho dolor" y que como en su carrera no había tenido dolencias musculares no sabía cuál podía ser el alcance de la molestia. La realidad es que entre hoy y mañana será evaluado con detenimiento y hasta es probable que le realicen estudios para determinar el grado de la lesión. El dolor fue en el isquiotibial derecho luego de un rechazo largo. Ahí enseguida hizo señas de que algo negativo había sucedido y debió dejar la cancha cuando tenía controlado a Pratto y compañía.