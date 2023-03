Osvaldo Ardiles cruzó a Rodrigo De Paul: "Me pareció la declaración de un nene" El actual jugador de Argentina dijo que "fuimos la mejor selección de la historia" y el cordobés le contestó: "No tenía porqué meterse en ese terreno" 8 de marzo 2023 · 08:32hs

Rodrigo de Paul, mediocampista de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Las declaraciones de Rodrigo De Paul opinando que "fuimos la mejor selección de la historia" no hicieron otra cosa que abrir el juego para la polémica. Y así fueron apareciendo distintos ex jugadores campeones del mundo con Argentina para cruzarlo. Ahora el que opinó fue Osvaldo Ardiles, campeón del Mundial 78. "No hacía falta, me pareció desubicado. No me gustó, no tenía porqué meterse en ese terreno”, sentenció el ex futbolista.

El cordobés fue consultado sobre lo que dejó Qatar 2022 y opinó que “no ha habido una Copa del Mundo que alguien la haya ganado con facilidad. Fuimos el mejor equipo, pero también tuvimos que sufrir mucho, especialmente en la final”.

Más adelante, en una entrevista que brindó a Showsport Radio, sostuvo que “el Mundial empezó muy mal para Argentina, pero el entrenador y los referentes deben haberse juntado y al final nos hizo bien esa derrota”.

Claro que en escena aparecieron las palabras que lanzó De Paul afirmando que la selección argentina de Qatar 2022 fue la mejor de la historia y Ardiles no se calló nada. “Tiene derecho a decir lo que quiera, pero me pareció una declaración juvenil, de nene digamos. No hacía falta, me pareció desubicado. No me gustó, no tenía por qué meterse en ese terreno”, sentenció.

image.jpg Inmediatamente, la leyenda de Tottenham profundizó: “Todos somos campeones del mundo y tenemos un respeto muy especial por los demás. De ninguna manera voy a entrar en la polémica, simplemente me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”. Leer más: Rodrigo De Paul instaló el debate: "Somos la mejor selección de la historia" Más adelante, con diplomacia, el ex volante lanzó una categórica frase. “Que seas campeón del mundo sigue con vos toda tu vida, es un galardón muy importante, pero no significa que seas mejor jugador. Riquelme o Agüero no ganaron la Copa del Mundo, pero hay muchos jugadores que sí la ganaron y no le pueden ni atar los botines”, concluyó.