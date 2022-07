Ortega ganó con mucha fe la Clase 2 del TN

La telonera del TN siempre ofrece una película de acción . En cada presentación los autos se aplauden mientras buscan mejorar la posición. Verlos en pista genera placer. Los pilotos hacen escuela por los diversos autódromos. Y en La Pedrera no fue la excepción. Y quien se tuvo mucha fe para quedarse con la final de la Clase 2 fue Pablo Ortega (Fiat Argos). El tucumano no se apichonó cuando lo arremetieron o mostraron la trompa. Siguió haciendo lo suyo hasta llegar primero. Detrás del flamante triunfador llegaron el porteño Matías Signorelli (Nissan March), el chubutense Renzo Blotta (Etios) y el rosense Ignacio Procacitto (Gol Trend), quien fue el mejor zonal.

La carrera tuvo varias neutralizaciones. Así y todo, a Ortega no hubo con qué darle. No se inmutó cuando Sebastián Pérez amenazó con quitarle el puesto de privilegio. Tampoco en cada relanzamiento. Siempre se mostró seguro de no largar el lugar del líder.