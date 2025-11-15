Postergaron el show de Ciro y Los Persas por el alerta naranja por tormentas

El municipio confirmó la postergación del show que tenía previsto Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Municipal de Rosario por cuestiones climáticas. El mismo recital pasará para este domingo, en el mismo horario previsto y con los mismos tickets.
Desde la Municipalidad aclararon que el espectáculo se realizará este domingo, en el mismo horario previsto y con los mismos tickets
Una decisión idéntica se tomó con el Encuentro Nacional de Colectividades y con la maratón nocturna prevista en Granadero Baigorria para este mismo sábado por la noche.
En concreto, el municipio, mediante el decreto Nº 115/2024, dispuso que durante la vigencia de alertas naranjas y rojas por fenómenos meteorológicos adversos deben suspenderse todos los eventos y espectáculos masivos que se desarrollen al aire libre.
Por ese motivo se vieron obligados a reprogramar la fecha.
18:00 hs: apertura de puertas
19:00 hs: Mezcla Rara
20:00 hs: Ciro y Los Persas
No obstante, el municipio aclaró que todas las entradas siguen siendo válidas y quienes no puedan concurrir podrán solicitar la devolución de las mismas en el mimso punto en que fueron adquiridas.
