El uno por uno de Newell's: Lautaro Giannetti ordenó y sostuvo a la defensa

El zaguero central fue el mejorcito del equipo de Frank Kudelka en su paso por La Plata y antes del clásico que se jugará el domingo en Arroyito

Los futbolistas que presentó Newell's desde el comienzo en el estadio de Estudiantes.

Newell's cerró con un buen empate en cero su paso por La Plata ante Estudiantes antes del clásico y el mejor del equipo de Frank Kudelka, según la óptica de Ovación, fue Lautaro Giannetti. El uno por uno del equipo rojinegro fue el siguiente:

Josué Reinatti 6: Tuvo muy buenas intervenciones pero arriesgó demasiado en algunas salidas que pudieron costarle caro a Newell's. Bajo los tres palos, irreprochable.

Martín Ortega 4,5: Si lo primero que se le pide a un lateral es marcar, ahí falló ante la velocidad de Tobio Burgos. Pero fue picante para mandarse, sobre todo en el complemento.

Bruno Cabrera 4,5: Como a Ortega, Tobio Burgos y también Correa lo complicaron en el primer tiempo. Después terminó asentado.

Lautaro Giannetti 6,5: Fue el mejor de la defensa leprosa, tratando siempre de ordenar a los compañeros, aunque no siempre lo consiguió y Carrillo fue peligroso en su zona. Pero fue importante en la voz de mando cuando Estudiantes se le venía.

Franco Escobar 5: Con el perfil cambiado, se las arregló bastante para tratar de marcar y proyectarse, aunque en ese rubro no las terminó en general bien.

Rodrigo Herrera 5: Con altibajos, corriendo mucho. Cuando se impuso en la zona, Newell's pudo progresar en ataque.

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Luca Regiardo 5: Algunos buenos pases filtrados pero sin la continuidad necesaria. Como Herrera, sufrió lo mismo y en conjunto, cuando se impusieron, facilitaron los ataques leprosos.

Walter Mazzantti 5,5: Aún con intermitencias, sobre todo porque no era asistido, siempre la jugó bien y abrió buenos espacios. De sus buenas decisiones surgieron las mejores acciones leprosas en el complemento. Terminó acalambrado.

Facundo Guch 5: Valioso con la pelota en los pies, porque por lo general no se la pudieron sacar. Pero tomó malas decisiones en jugadas clave.

Thomas Ríos 4,5: le faltó final de jugada, en algunas se cayó, pero las peleó todas. El pibe no se achicó pero le faltó más claridad y menos embarullamiento.

Matías Cóccaro 4: No pudo lucirse y le llegó poco, pero cuando las tuvo no resolvió bien. Le pegaron mucho también.

Los ingresos en Newell's

Jerónimo Gómez Mattar -: Entró para jugar adelante del doble 5 y fue incisivo. Con más minutos en cancha tal vez hubiera desequilibrado mejor.

Matías García -: Intentó tenerla y penetrar por izquierda, pero no lo logró. Sí fabricó un par de faltas importantes.

Lucas Gómez -: Casi no tocó la pelota en los pocos minutos que entró.

Francisco Scarpeccio -: Se animó con un remate desde afuera que pasó cerca.

Oscar Salomón -: Jugó muy poquito pero sacó una pelota picante del área leprosa.

El DT

Frank Kudelka 5: Su equipo compitió, por momentos sufrió pero cuando disputó más la pelota en el medio estuvo hasta en condiciones de llevarse todo.