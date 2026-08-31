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Sello rosarino: el equipo sensación del Clausura, plagado de ex-Newell's y ex-Central

Gimnasia de Mendoza trepó a lo más alto de la Zona A del campeonato tras golear a Independiente, con varios jugadores con pasado en Rosario

31 de agosto 2026 · 13:02hs
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Darío Franco

Darío Franco, ex-Newell's, dirige a Gimnasia de Mendoza, equipo sensación del torneo Clausura.

Gimnasia de Mendoza goleó 3-0 a Independiente en Avellaneda y escaló a lo más alto de la Zona A del torneo Clausura con 15 puntos, producto de cinco victorias y apenas dos derrotas. El Lobo mendocino es la sensación del campeonato, con un equipo trabajado bajo la dirección técnica de Darío Franco, ex-Newell's, y jóvenes futbolistas.

El exmediocampista leproso asumió como entrenador del blanquinegro a finales de marzo de 2026, en medio del Apertura, luego de la salida de Ariel Broggi, quien tuvo un muy importante paso en el que hizo historia al lograr el ascenso a primera división.

Además de Franco, otros jugadores con pasado por el fútbol rosarino son protagonistas en este equipo, que genera ilusión en los hinchas mendocinos. El nombre más relevante es el de Agustín Módica, surgido de las inferiores de Central, que con ocho goles es también el máximo goleador del campeonato.

Desde que se fue de Central a Gimnasia de Mendoza, Agustín Módica no para de hacer goles y lleva 8 en el Clausura.

Desde que se fue de Central a Gimnasia de Mendoza, Agustín Módica no para de hacer goles y lleva 8 en el Clausura.

Los jugadores de Gimnasia con pasado rosarino

Módica se estableció como la figura de Gimnasia en este Clausura y no para de anotar goles. El Pichi llegó a Mendoza a comienzos de este año, después de que el club apueste por él, ya que le compró la mitad de su pase al Canalla por alrededor de un millón de dólares. A su vez, Tomás O’Connor también llegó desde Arroyito para esta temporada, pero el mediocampista firmó con el Lobo en calidad de préstamo.

En tanto, dos jugadores con pasado en Newell's también brillan en el ataque del equipo de Franco. El extremo Luciano Cingolani se formó en Bella Vista y debutó con la camiseta rojinegra a finales de 2020, pero sumó apenas 21 partidos. Esteban Fernández, por su parte, estuvo un año y medio en la Lepra, entre agosto de 2023 y diciembre de 2024, cuando finalizó su préstamo desde River con solamente nueve encuentros disputados.

>> Leer más: Estudiantes vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Dentro del plantel aparecen otros nombres con pasado en la Arroyito, como Ismael Cortéz (28 partidos en Central entre 2022 y 2023) y Matías Recalde, quien hizo inferiores en el Canalla pero no debutó en primera (también pasó por Argentino y Central Córdoba de Rosario).

Objetivo cumplido, sueño por delante

El objetivo principal de Gimnasia de Mendoza para esta temporada era consolidarse en primera división y alejarse de los puestos de descenso. A falta de nueve fechas para el cierre de la tabla anual, tomó una distancia de 24 puntos, se acomodó en los promedios y tiene prácticamente asegurada su permanencia, por lo que ya empezó a mirar los puestos de arriba.

Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y se subió a lo más alto de la Zona A.

Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y se subió a lo más alto de la Zona A.

Con 34 puntos en la tabla anual, se ubica en el 12º puesto a solamente dos unidades de River, que aparece en el último lugar que otorga cupos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

>> Leer más: Jorge Almirón: "No sé si será por el clásico, que los jugadores no se quieren perder ese partido"

El sueño del Lobo mendocino es importante. En primer lugar, pelear por la clasificación a los playoffs del Clausura y avanzar hasta las más importantes instancias, pero también ilusionarse con lograr un boleto para disputar la primera copa internacional de su historia en 2027.

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