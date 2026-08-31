El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario

En un video de clara motivación electoral, el Partido Socialista rechaza el discurso antipolítica y pide volver a las transformaciones. Mensaje interno sobre la mesa

A partir de un discurso haciendo eje en valorar la política en tiempos de antipolítica, destaca lo logrado y las transformaciones de los gobiernos socialistas en Rosario cuando gobernó la ciudad con Hermes Binner , Miguel Lifschitz y Mónica Fein .

“Alguien le apagó la luz a la esperanza en la política. Alguien dijo que la política no sirve. Alguien insinuó que incluso que la democracia no sirve”.

Frente al avance de los discursos de odio, desde el partido de la rosa señalaron que la decisión es "no esconderse ni subirse a la ola”. Puede leerse como un mensaje interno hacia Unidos ante la postura de no plantarse como opositor al gobierno nacional.

“No se trata de una defensa abstracta de la política, sino de mostrar sus resultados concretos. Porque no toda política es igual: hay una que especula, abandona y destruye, y hay otra que transforma, cuida y deja huella”.

Se interpreta que presentará una opción en las urnas para la categoría intendente. Al menos así lo sugiere en momentos en que empiezan a echarse a rodar.

El discurso

El spot mantiene la línea que utilizó el PS para celebrar sus 130 años de vida el mes pasado cuando convocó a un almuerzo multitudinario en la ciudad de Rosario, donde llegaron más de 5 mil militantes, dirigentes y simpatizantes de toda la provincia de Santa Fe y de otros puntos del país.

Allí el secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco reconoció que la ciudad “respira otro aire después de años de violencia”, pero advirtió que “necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años”. De esta manera intenta marcar diferencias con la actual gestión.