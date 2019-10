"Se me apagó la tele y no supe que pasó", señaló Diego Novaretti con el característico humor cordobés para definir el violento golpe que sufrió al chocar con el arquero Agustín Rossi, durante el partido que ayer Central igualó con Lanús en La Fortaleza.

Con respecto al debate que se desató en torno a esa jugada porque algunos consideraron que era infracción del arquero y por ende penal para Central, Novaretti opinó en función de lo que pudo observar después en la televisión: "Me parece que no fue penal".

El defensor canalla admitió que no recuerda lo que ocurrió a los 14 minutos del complemento, y así lo comentó hoy en diálogo con Sportia: "Se me apagó la tele y no me acuerdo de nada. Tuve una contusión cerebral con pérdida de conocimiento, según me dijo el médico".

Lo cierto es que Rossi salió con mucha vehemencia a despejar con los puños hacia adelante y, tras despejar la pelota, golpeó la cabeza del defensor canalla que había saltado a cabecear.

Embed

Novaretti se desplomó y fue el protagonista de una de las imágenes más impactantes que dejó la novena fecha de la Superliga, a tal punto que debió ser reemplazado por Nicolás Colazo.

"Cuando me subieron al carrito el médico me dijo que ya estaba hablando con naturalidad, y en el banco ya estaba bien y consciente de todo", abundó el cordobés.

El zaguero de Central contó que después supo que el impacto fue con el codo del arquero granate, pero enseguida aclaró: "No hubo mala intención de su parte, porque cuando sale obviamente también trata de protegerse, pero yo no lo veo salir porque estoy de espalda en todo momento mirando la pelota, por eso también quedo desprotegido en el momento del impacto".

La jugada originó una intensa polémica, ya que la discusión giró en torno a si Diego Abal, de muy mal desempeño, debió sancionar penal.

En este sentido, y pese a ser el mayor damnificado de la jugada, Novaretti dijo: "Cuando uno la ve por tele se sabe que la cámara lenta distorsiona un poco. Viéndolo en imagen rápida a mi me parece que no fue penal, porque sale a buscar el balón, y si después me lleva por delante considero que son situaciones típicas del juego. No sé bien las reglas si la salida es desmedida o no, y después hablando con él me aclara que no tuvo mala intención y le creo totalmente".

Novaretti terminó coincidiendo con lo que su entrenador Diego Cocca declaró luego del partido, para quien tampoco fue penal.