Novaretti: "A simple vista sigo pensando que no fue penal"

Le cayó la ficha. Diego Novaretti aseguró que lo peor ya pasó. El defensor de Central sufrió el pasado domingo un fuerte golpe de parte del arquero de Lanús que lo terminó dejando afuera del partido.

Sin embargo, el caudillo canalla le aseguró ayer a Ovación: "Ya estoy mejor” ni bien salió del sanatorio para un control de rutina. El cordobés confesó que "lo más duro fue haber salido de la cancha. Pero ahora que veo todo con más calma debo reconocer que el médico estuvo bien en sacarme”.

"Tuve pérdida de conocimiento durante dos minutos. Por eso es que no me acuerdo nada de la jugada puntual con Rossi"

El zaguero central remarcó: "Tuve pérdida de conocimiento durante dos minutos. Por eso es que no me acuerdo nada de la jugada puntual con Rossi”, acotó el jugador que esta tarde se pondrá los cortos y botines para trabajar a la par del grupo sin problemas "porque me siento bien”.

¿Lo más duro fue el golpe o que terminaste afuera?

En realidad no me acuerdo nada del golpe, pero lo más duro de todo fue no haber podido seguir jugando. Tuve que salir y eso me dolió. Incluso me enojé con el médico cuando me sentó en el banco y me dijo que había tomado la decisión de hacer el cambio. Mi calentura pasajera fue porque quería seguir en cancha, nada más. Luego le pedí disculpas porque es obvio que hizo lo mejor para mí en ese momento.

¿Te dijo que perdiste el conocimiento?

Sí, me comentó que estuve como dos minutos con pérdida de conocimiento y era razonable que no siguiera.

¿Y en qué momento recuperaste la memoria?

Cuando estaba llegando al banco de suplentes estaba mejor. Por eso quería seguir, pero ya estaba el cambio hecho. Ahora que pasó estuvo bien el médico, porque podría haber sufrido otro golpe y tal vez hubiese sido peor.

¿Ya te había pasado algo así?

En México cuando jugaba en Toluca tuve un episodio similar. Pero allá fue peor porque terminé en el hospital.

¿O sea que fue más fuerte el golpe?

Así es. Es que me pasó por la exposición que tuve en pos de ir a buscar esa pelota en lo alto. En algunos casos son situaciones de riesgo y esta vez saqué la peor parte.

Embed

¿Lo positivo es que tuviste en claro rápido que no podías seguir así?

Totalmente. Además del golpe, también estaba la lógica preocupación de mi familia, que estaba viendo el partido por televisión y no sabía lo que me había pasado o cómo estaba al final. Cuando ves la imagen es como que se magnifica todo. Parecía peor de lo que fue.

Sucede que quedaste desplomado ni bien Rossi te impactó de lleno.

Claro. Fue automática la caída. Es más, recién hablando con el médico me dijo que había tenido dos minutos de pérdida de conocimiento. Me decía que mis respuestas no eran razonables y lo que decía era todo negativo. Eso generó que actuara rápido y me sacara porque realmente no estaba en ese instante para continuar en cancha. No había manera de seguir, es así.

novaretti00.jpg Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

¿Con tu familia hablaste ni bien llegaste al vestuario?

No, porque luego del partido nos quedamos unos minutos charlando en el vestuario sobre el partido en sí. Luego sí llamé a casa y charlé con mi esposa. Incluso mi hijo más grande le había dicho que me había quedado dormido en la cancha.

¿Cuál fue la reacción de tu esposa?

Estaba mirando el partido y cuando vio esa jugada la pasó mal. Encima la llamaban los familiares y no podía decirles mucho porque no sabía sinceramente cómo estaba porque no había hablado. Por suerte luego se calmó todo cuando nos comunicamos.

¿Y tus padres?

Menos mal que no pudieron ver el partido en directo porque estaban en un compromiso. Si no quizá mi viejo se desmayaba ahí nomás. Es que ellos en realidad son quienes peor la pasan cuando suceden estas cosas. Gracias a Dios no fue nada grave.

¿Volviste a ver la jugada? ¿Si es así, seguís pensando que no fue penal?

Sí, la volví a ver hoy (por ayer). Y depende desde qué punto de vista se la vea. Si observás la acción en tiempo real de juego no es penal porque es una jugada más de partido. Ahora si la ves en cámara lenta y analizás, sí es penal. Es lo mismo que sucedió con Lucas Gamba ante Racing. Si la ves rápido cobrás la pena máxima. Todo depende además del criterio que emplee el árbitro en ese momento.

¿Hablaste con Rossi?

Sí, vino a saludarme cuando terminó el partido y me dijo que no había tenido ninguna intención de lastimarme.

¿Le creíste?

Por supuesto. Fue una jugada rápida y quedó ahí, en la cancha.

Pero convengamos que salió a romper todo.

Sí, pero es lógico. Cada uno va con toda la fuerza cuando hay un córner o tiro libre, es algo normal. Lo que pasó acá es que justo me agarra saltando y con los brazos bajos. Quizá si elevaba los brazos le pegaba a él. Venía mirando la pelota y no al arquero. Pero bueno, ya está. Es algo que sucedió y ya quedó ahí. Lo tomo como una acción más de partido.

¿Y qué pensás del comunicado de Lanús sobre que "a raíz del golpe de Nahuel Molina en el partido con Central, Lautaro Acosta presenta un arrancamiento en el aductor de la pierna derecha”?

Me parece poco correcto y de poco caballero que salgan a publicar eso.

novaretti01.jpg Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

¿Sabés que no es normal que un club informe de esa manera?

Claro, pero lo que no dijeron es que a Molina casi lo fracturan por una patada (Sand). No me parece de caballeros informar ciertas cosas. Sobre todo cuando pasó en un partido. En todo caso lo mío quedó ahí porque le creí al arquero que no había tenido mala intención. Hay cosas que deben quedar en el campo de juego. Nadie juega para lastimar al otro. Por eso, lo mío lo tomo como algo del juego que ya quedó atrás. Sobre todo porque me siento bien. Ahora a mirar hacia adelante.

Y adelante está Vélez, que es muy dinámico, ¿coincidís con eso?

Sí, ni hablar. Es un conjunto muy intenso que tiene además mucha dinámica que por ahí otros grandes equipos no la tienen. A eso le agrego que al tener un técnico ordenado y de sangre caliente (Heinze) hace que los partidos se hagan atractivos.

En lo personal volviste a tener un buen rendimiento, ¿eso te da cada vez más seguridad?

Por suerte esto de jugar seguido me está haciendo bien. Lo bueno es que además tenemos una racha positiva, que es que no perdemos. Claro que la negativa es que no logramos ganar.

¿El punto tuvo otro sabor con respecto al empate con Racing?

Claro, a este lo valoramos quizá un poco más porque Lanús tuvo varias chances de hacernos daño pero tuvimos la entereza para mantenernos bien. Ante Racing merecíamos haber ganado porque fuimos claros dominadores.