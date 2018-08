No la tiró afuera

Se habló demasiado de la victoria ante Talleres que le permitió a Central legar a la punta. Básicamente se hizo hincapié en las cosas buenas que mostró un equipo que tuvo entre sus puntos más altos a Jeremías Ledesma, quien en las pocas veces que lo exigieron respondió con seguridad. No obstante el arquero ese día no estuvo fino en los saques desde el arco, ya que envió no menos de cinco pelotas directamente al lateral. Y lo que fue claramente una falla, el propio jugador explicó los motivos de esos yerros. "Para mí sería más fácil apuntar el medio de la cancha, que la pelota vaya larga y así no la tiraría al lateral", explicó el pergaminense antes de explayarse sobre el tema."Es algo que uno va puliendo en el día a día, pero lo que intento es buscar a los volantes, en este caso a Camacho y ahí el margen de error es muy grande. Al estar Camacho pegado a la raya, si pateo un poquito más fuerte el tiro se me va alto", dijo. Y agregó: "Si le apuntara a Marco entre medio de los centrales no fallaría pero no es lo que estamos buscando, lo que queremos es que Washington salte a cabecear y no que vaya el 9 contra el central, ya que para los centrales es más fácil rechazar un pelotazo frontal, lo que podría generar una contra rápida. Intento apuntar lo más fino posible sobre el lateral, incluso en los saques desde arriba. Es una forma que estamos trabajando y que seguramente tengo que pulir, pero es parte de un pedido del entrenador".Después de eso el uno canalla se metió de lleno en lo fue el partido del otro día, pero sobre todo en la "tranquilidad" y la "confianza" que otorgan los seis puntos en los dos partidos disputados. "Estamos muy contentos porque se nos están dando los resultados. Obviamente que con todo esto empezamos a agarrar más confianza", apuntó Ledesma.Para el arquero "el campeonato recién arranca pero lo importante es ganar y es lo que queremos mantener de cara a lo que viene"."Al igual que todos los equipos nosotros nos preparamos para esto. Se nos está dando, pero es lo que buscábamos desde la pretemporada. Creo que el orden se está viendo en el resultado y en las pocas intervenciones que estoy teniendo. Fue un arranque duro para todos porque hay equipos que pudieron estar punteros con nosotros y no lo lograron, por eso digo que tenemos que aprovechar esa ventaja", dijo.Notó un comportamiento similar de equipo entre el partido ante Banfield y el disputado en Córdoba, aunque señaló que "con Talleres quisimos tener un poco más la pelota, pero durante la semana trabajamos para plantear un partido lento para quitarle el ritmo al rival. Creímos que eso iba a ser lo mejor".