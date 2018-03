"No esperaba estar acá", reveló el juvenil canalla López Pissano

Tiene la desfachatez de un pibe bien de barrio. Una zurda hábil y letal. Su cuerpo es espigado. La esencia de su alma es puro potrero. Joel López Pissano es otro de los juveniles que promocionó Leo Fernández. Y el enganche, por ahora, responde con creces al entrenador. Claro que el jugador que hoy saldrá desde el vamos por tercer partido se mostró sorprendido por su presente perfecto. "Esto es muy lindo, pero no me esperaba estar acá. Es algo que soñé de chiquito porque soy hincha de Central, aunque la verdad es que ni me imaginaba ser parte de este plantel. Menos titular", deslizó sin rodeos el chico que se forjó en el Fonavi de Seguí y Rouillón y pinta para cosas interesantes, en una charla a fondo con Ovación en la antesala del partido ante Vélez.

"Empecé a jugar en Central en predécima. En séptima división dejé de jugar un año por un problema personal, pero después volví al club. Y ahora estoy acá, en primera. Una cosa de no creer", relató Joel antes de remarcar: "Estoy viviendo algo muy lindo. Pero voy por más. Sé que puedo rendir mucho más de lo que mostré hasta ahora".

¿Cómo estás viviendo este presente?

Tranquilo. Con calma porque todo esto es nuevo. Es que ni me esperaba estar acá, esa es la verdad. Pero ahora estoy bien y sólo pienso en jugar para rendir porque sé que me está pasando todo muy rápido.

¿De verdad no te esperabas estar en el plantel, pese a que Leo Fernández te conoce muy bien?

Sí, es así. No me veía en primera. Aunque el entrenador confió en mí y pude responderle bien, por suerte.

¿Por qué no te veías?

Es raro o suena raro, pero es la realidad. Ni ahí que me veía. Debe ser falta de confianza. También sé que pude dar el salto gracias al entrenador, que me conoce desde hace rato.

¿En cuánto tiene que ver Leo en todo esto entonces?

Mucho, porque banca a todos. A los más chicos nos conoce porque jugamos en la reserva y salimos campeones de la Copa Santa Fe. Nos abrió la puerta a muchos de los que estamos acá hoy en día.

¿La Copa Santa Fe qué representó desde lo personal?

Casi todo porque sabíamos que era la oportunidad que teníamos para mostrarnos. Lo tomamos así siempre. Luego subió Leo a primera y nos subió a varios.

¿Y qué podés decir entonces del debut ante Olimpo?

Uh, fue algo soñado realmente. De chico quise llegar a este lugar. Jugué en el Gigante además. Después de eso me tocó jugar contra Godoy Cruz y mañana (hoy) ante Vélez. Espero que salga todo bien. Por el equipo más que nada.

¿Lograste entender de qué se trata la primera división?

Sí y es otra cosa. Sumé varios minutos y me fui dando cuenta de muchas cosas. Sé que me falta mejorar mucho porque recién arranco. Pero acá se juega más rápido. No tenés tanto tiempo para andar pensando y hay que estar muy concentrado siempre.

¿Siempre fuiste enganche?

Sí, de chico. Es raro decir enganche porque ya no se ven o no se usan tanto.

Pero ante Vélez vas a jugar por la derecha.

Sí y está bueno hacerlo ahí. Además me viene bien para enganchar hacia adentro porque soy zurdo.

¿Es una ventaja saber que cerca estará Lioi, con quien jugaste casi todas las inferiores en el medio?

Ni hablar, es buenísimo. Nos conocemos desde hace años. Jugamos no sólo en inferiores sino también en la reserva. Sabemos cómo movernos cuando estamos juntos.

¿Y te cambió en algo estar en el plantel superior?

En todo. Soy uno de los más chicos, pero siento el reconocimiento de la gente ahora. Por suerte, los pocos partidos que hice siento que fueron buenos. Pero hay que seguir metiéndole porque en esto no te podés dormir.

¿Sos autocrítico?

Sí, mucho. Además miro mucho fútbol y busco mejorar.

Suena raro porque en estos tiempos los jugadores son más de estar con la playstation que mirando un partido.

Es que no le doy bola a eso. Miro fútbol y listo. Trato de fijarme en los rivales y en cómo juegan.

¿En quiénes te fijás?

Neymar es el que más me gusta. Lo miro mucho porque es muy habilidoso.

¿Y qué podés decir de que te dieron el número 19, que usó otro gran habilidoso como el Chelito Delgado?

Sí, pero al número me lo dio el utilero (Bezombe). No entendía cuando lo vi. El Chelito es un grande y hay que respetar el número.

¿Te sentís uno más en el vestuario o aún entrás con cierta timidez?

Y, ahora entro bien pero con respeto hacia los más grandes.

¿Sos de pedirles consejos a los más grandes?

Cuando estamos dentro de la cancha me hablan mucho y los escucho porque me ayudan a mejorar.

¿Qué cosas le podés aportar al equipo?

Juego, al menos intento eso en la mitad de la cancha. Me gusta ser el enganche, pero ya no hay muchos en el fútbol. Pero también me gusta mucho eso de jugar por afuera. Lo hice por izquierda y mañana (hoy) lo haré por derecha. Además, juego donde me lo pida el entrenador. Jugar en Central para nosotros es algo hermoso también porque somos hinchas. Por eso espero que hagamos un buen partido y nos traigamos el triunfo. A eso vamos, a ganar.