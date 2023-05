Newell's y una montaña rusa que desembocó en empate con Tigre

Este Newell’s continúa arrastrando una relación fluctuante con su flanco interno. Oscila entre sus traumas, sus ataduras y sus aspiraciones. Todavía no mostró todo lo que puede dar y sigue sin poder superar ese encasillamiento. Quedó prematuramente afuera de la Copa Argentina y en la liga local no consigue afirmarse, ni repetir actuaciones que le permitan dar un salto en el escalafón general. Con el empate 2-2 en su visita a Tigre, la Sudamericana parece eclipsar cada vez más los otros horizontes, y asoma como único sendero posible para intentar pelear algo importante con la dosis pretendida de protagonismo. El conjunto leproso venía de tres partidos sin ganar en el torneo doméstico (River, Belgrano y, Argentinos Juniors), y necesitaba exhibir síntomas palpables de reacción que se trasladen a una cosecha gruesa, para no caerse del primer tercio de la tabla, para seguir confiando en sí mismo, pero no aprovechó la ocasión. El empate solo estiró su incertidumbre. Newell’s y Tigre, dos con competencias internacionales que desvían atenciones y esfuerzos, protagonizaron un duelo que reflejó esa llamativa irregularidad en el certamen local.