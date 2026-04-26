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"Si Milei quiere retomar el diálogo con el campo, tiene que estar en Agroactiva"

En la previa de una edición récord la directora de Agroactiva, Rosana Nardi, eleva la apuesta y coloca al presidente ante una escena inevitable: el interior productivo reunido y demandas concretas sobre la mesa

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

26 de abril 2026 · 10:00hs
Agroactiva se consolida como un escenario político de peso y un espacio de diálogo entre el campo y el gobierno.

Agroactiva se consolida como un escenario político de peso y un espacio de diálogo entre el campo y el gobierno.

El carácter de comunidad que ganó en cada edición el “universo” Agroactiva también se expresa en la fidelidad del público, que año tras año vuelve a la muestra no solo con objetivos comerciales, sino con la expectativa de reencontrarse, compartir experiencias y formar parte de un espacio que siente propio.

Es así que Agroactiva también se consolidó como un escenario político de peso. La posible presencia del presidente Javier Milei aparece como uno de los ejes de expectativa para esta edición. “Si quiere retomar el diálogo con el sector más productivo del país, tiene que estar acá”, sostuvo Rosana Nardi, marcando con claridad el rol de la muestra como espacio de interlocución directa.

Durante esos días, Armstrong se convierte en un punto de encuentro donde confluyen dirigentes, funcionarios y empresarios, en un contexto donde la relación entre el campo y el gobierno resulta determinante. No es un dato menor: en Agroactiva se expresan las demandas del sector, pero también se construyen vínculos, se abren canales de diálogo y se generan instancias de negociación que impactan en la política económica.

Epicentro del país productivo

La elección de la sede no es casual. El predio de 250 hectáreas donde se realiza Agroactiva está ubicado en el corazón de la región núcleo, en un área donde se concentra buena parte de la industria metalmecánica del país. Esa localización permite articular producción primaria, industria y logística en un mismo territorio, potenciando el impacto de la muestra.

La cercanía con Rosario y la conectividad vial convierten al predio en un punto accesible desde distintos lugares del país, facilitando la llegada de visitantes y empresas. Además, el espacio no se limita a los días de la exposición. Durante todo el año, el predio está disponible para que las empresas realicen pruebas, presentaciones y actividades, consolidando su carácter como plataforma permanente del sector.

Más que una exposición

Agroactiva logró trascender su condición de feria para convertirse en un sistema. Un espacio donde se cruzan negocios, tecnología, financiamiento, política e identidad. “Es una ciudad de encuentro para potenciar al sector más productivo del país”, resumió Nardi.

En un escenario económico complejo, la exposición vuelve a ofrecer una certeza: el campo sigue siendo uno de los motores más sólidos de la Argentina. Y en Agroactiva, ese motor no solo se muestra, ambién se organiza, se financia, se proyecta y, sobre todo, se pone en marcha.

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