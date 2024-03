Newell's y Franco Díaz: Larriera habló de "redes cloacales" y citó al Martín Fierro

Mauricio Larriera explicó que no está definido el futuro del jugador leproso Franco Díaz.

"Sobre el tema Franco Díaz digo que lo primero, como reza un refrán de un libro famoso (Martín Fierro), los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, si nos peleamos nos devoran los de afuera. La ropa sucia se lava en casa, las redes cloacales a las nuevas generaciones les juegan en contra. Así como se lo elogió cuando habló de otros temas (sobre los malos arbitrajes hacia Newell's), no hay que juzgarlo por eso, entiendo al hincha que esté molesto. Institucionalmente y en mi persona, tratamos de bajar la pelota al piso, invito al hincha a que no sea tan radical, son momentos y frases desafortunadas en tiempos determinados. Yo lo trato con mucha calma, en base a la charla que tengamos con Franco, veremos como está él, si hubiera pasado en otro contexto no se hubiera masificado tanto, después veremos la gravedad que pueda tener". Con este extenso comentario, tras la victoria ante Midland, el DT leproso resumió la situación del volante Franco Díaz, por estos días en una situación compleja respecto a su futuro en Newell's, por unos dichos inoportunos que trascendieron esta semana.