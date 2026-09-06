Newell's y el clásico: va por nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell

Newell's precisa liberarse de ataduras anteriores, tiene que enfocarse sólo en el presente y en el desarrollo del partido clásico

Newell's necesita seguir cortando rachas y el clásico con Central puede llegar a transformarse en una plataforma que forje y estampe un nuevo envión para ir por más. Detrás de ese primer objetivo de enorme y vital importancia, se inscriben otras cuestiones de posicionamientos que le pueden servir, si alcanza un resultado positivo o una actuación convincente ante su clásico rival de siempre y de visitante, para subir a un sitial de reconocimientos internos a aquellos que se animen a sacar la cabeza y conducir con más claridad y menos urgencias estas gestas complicadas.

La Lepra precisa liberarse de ataduras anteriores, tiene que enfocarse sólo en el presente y en el desarrollo del partido, y dar todo por una cruzada que puede ser determinante, un salto de carácter trascendental, que lo puede llegar a situar en otro rango de rendimientos y de aspiraciones.

El Rojinegro necesita un gesto creíble que le permita enterrar de una vez el pasado y empezar a construir su propio futuro, apoyado en el desparpajo de los pibes del club, con Reinatti, Regiardo y Guch como abanderados de la nueva generación de casta lepras, y con Cóccaro y Mazzantti como socios de ocasión.

Newell's: Kudelka, un viejo sabio

Y para eso no debe confundir los lineamientos que impone su hoja de ruta, debe abocarse a lo establecido por Frank Kudelka, un viejo sabio. Su apuesta tiene que disimular sus carencias y debilidades y que, de a poco, con el correr de los minutos Central se vaya deshilachando y perdiendo consistencia entre sus propios nervios y los de su gente.

El conjunto leproso va para tratar de encontrar respuestas y señales de ratificación adentro, y que esos nombres traccionen nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell’s.