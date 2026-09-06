Newell's y el clásico: va por nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell

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El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes
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Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas
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Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
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Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos
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La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei
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Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
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El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
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Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei
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La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas
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Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina
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En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas
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Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
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¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles
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El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración
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Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija
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Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
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Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas
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Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
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Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio