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Clásico rosarino: Newell's jugaría con Santiago Solari entre los titulares y regresará Lucas Carrizo

Los ingresos del delantero y del zaguero serían los dos cambios del conjunto de Frank Kudelka para medirse contra Central en el Gigante

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Santiago Solari fue el último refuerzo de Newells y jugaría por Thomas Ríos.

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Santiago Solari fue el último refuerzo de Newell's y jugaría por Thomas Ríos.

Sin demora, es probable que Santiago Solari aparezca en la formación titular de Newell’s en el Gigante. El delantero comenzó a entrenar a partir del miércoles y, pese a las pocas prácticas, formaría parte del once rojinegro. Lo que es seguro es el retorno del zaguero Lucas Cabrera, quien no jugó la fecha pasada, contra Estudiantes, para no exigirlo.

La chance de que Solari sea titular en el conjunto leproso no sorprende. Desde que se sumó al club del Parque comenzó a mencionarse esta posibilidad. Frank Kudelka tendría en mente que aparezca entre los once en reemplazo de Thomas Ríos para darle mayor peso al ataque rojinegro, con un futbolista que llega con antecedentes interesantes.

El delantero, cuyo pase pertenece a Racing, utilizará el dorsal 32 en su camiseta. Un número emblemático que usó el goleador Ignacio Scocco.

En el principio fue el puesto de Walter Núñez

Ríos fue el responsable de ocupar hasta el momento ese puesto, que dejó Núñez a partir de la 2ª fecha, contra Independiente (0-1) en Avellaneda, por una lesión de tobillo.

Desde el momento que se lesionó, obligado a dejar la cancha del Rojo durante el primer tiempo, se perdió 5 partidos. Finalmente se recuperó y fue convocado para el encuentro en Arroyito.

La participación de Carrizo en la zaga rojinegra desde el primer minuto en Arroyito es lógica. Si no jugó el último partido fue para que no realice un esfuerzo que pusiera en riesgo su presencia en el clásico. Ingresará en lugar de Bruno Cabrera.

Lucas Carrizo reemplazar&aacute; a Bruno Cabrera en la zaga.

Lucas Carrizo reemplazará a Bruno Cabrera en la zaga.

En tanto, Franco Escobar seguirá en la posición de marcador de punta izquierdo, que durante la mayoría de los partidos fue ocupada por Jerónimo Russo.   

Kudelka apelará a la experiencia de Escobar para estar encima de Ángel Di María.

Si se confirman los ingresos de Solari y Carrizo, serán dos las modificaciones de un equipo con muy pocos en contacto del que perdió en el torneo Apertura.

Los únicos que fueron titulares en aquella derrota frente a Central por 2 a 0 en el Coloso y que estarán hoy en el Gigante de Arroyito son los integrantes del doble cinco: Luca Regiardo y Rodrigo Herrera.

>> Leer más: Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Newell’s concentró a 26 futbolistas desde el sábado en hotel Jorge Griffa de Bella Vista. Es una cifra poco habitual, pero que se acostumbra para un compromiso como el clásico.

Entre los citados reapareció el zaguero Ian Glavinovich, quien no fue convocado para el último partido, contra Estudiantes en La Plata.

Para ese compromiso con el Pincha, Valentino Acuña concentró y fue al banco, como en los cuatro partidos anteriores. Pero en esta oportunidad, no apareció entre los elegidos por el técnico.

Todos los citados en Newell's

Los concentrados en Newell’s son los siguientes:

  • Arqueros: Josué Reinatti y Gabriel Arias.
  • Defensores: Ian Glavinovich, Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Oscar Salomón, Franco Escobar, Bruno Cabrera y Jerónimo Russo.
  • Mediocampistas: Luca Regiardo, Davis Sotelo, Alan Soñora, Mateo García, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Lucas Gómez y Blas Benedetto.
  • Delanteros: Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari, Walter Nuñez, Francisco Scarpeccio, Thomas Ríos y Juan Ignacio Ramírez.
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