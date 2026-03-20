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Newell's vs Gimnasia de Mendoza: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra tendrá un duelo fundamental ante el Lobo mendocino en el Coloso. En esta nota los detalles y estadísticas del partido.

20 de marzo 2026 · 10:04hs
Newells vs Gimnasia de Mendoza: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's recibe a Gimnasia de Mendoza en el estadio Marcelo Bielsa por la 12ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Lobo mendocino de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Gimnasia de Mendoza

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Gimnasia de Mendoza será este sábado 21 de marzo, desde las 17.45, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que Juan Pafundi estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Gimnasia de Mendoza

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Lobo mendocino será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

ECUIPO NOB 40802
El último enfrentamiento entre Newell's y Gimnasia de Mendoza fue triunfo 5-2 del Lobo en el Campeonato Nacional de 1972.

El último enfrentamiento entre Newell's y Gimnasia de Mendoza fue triunfo 5-2 del Lobo en el Campeonato Nacional de 1972.

>> Leer más: Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini

Posibles formaciones de Newell's y Gimnasia de Mendoza

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.

Gimnasia (M): El entrenador Ariel Broggi no dio indicios del once titular del Lobo mendocino.

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