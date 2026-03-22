Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible

El procedimiento marca un hito en cardiología intervencionista en Argentina y evita la cirugía a corazón abierto en pacientes con cardiopatías congénitas

En el Hospital Italiano Rosario se llevó adelante un procedimiento de alta complejidad que marca un hito en la cardiología intervencionista en Argentina: el implante de la primera válvula pulmonar autoexpandible , una tecnología de última generación destinada al tratamiento de cardiopatías congénitas desarrollada por la compañía Medtronic (Femani Medical).

La intervención permite reemplazar la válvula pulmonar sin necesidad de cirugía a corazón abierto . A través de un catéter, introducido generalmente por vía venosa femoral, se accede al corazón derecho y se implanta la válvula en el sitio preciso, restaurando el flujo sanguíneo hacia los pulmones.

Este tipo de abordaje forma parte de un cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades cardíacas estructurales . A diferencia de la cirugía tradicional, evita la apertura del tórax y la necesidad de detener el corazón, lo que reduce significativamente los riesgos del procedimiento, el dolor postoperatorio y los tiempos de recuperación.

"El reemplazo valvular pulmonar por cateterismo es hoy la primera opción en la mayoría de los pacientes, porque es menos invasivo, de menor riesgo y permite una recuperación mucho más rápida", explicó el doctor Aníbal Gentiletti , coordinador del área de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano Rosario.

Dentro de las patologías en las que más frecuentemente se indica este procedimiento se encuentra la tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita que suele requerir cirugía correctiva en los primeros meses de vida y que, con el paso de los años, puede derivar en la necesidad de un nuevo reemplazo valvular.

"En este caso, se trató de una paciente de 34 años, a la cual, en sus primeros años de vida, se le realizó la cirugía correctiva de su cardiopatía congénita (tetralogía de Fallot). Con el paso del tiempo, la válvula tratada se deterioró lo que hizo necesario su reemplazo. La intervención duró aproximadamente dos horas y permitió una recuperación mucho más rápida que la que implica una cirugía a corazón abierto, con evolución favorable y el alta médica a las 24 horas", indicó Gentiletti.

Una tecnología de vanguardia que llega a la Argentina

Si bien en Argentina se realizan desde hace años reemplazos valvulares por cateterismo en centros especializados, la particularidad de este caso radica en la utilización, por primera vez, de una válvula pulmonar autoexpandible de última generación para este tipo de intervenciones.

Esta tecnología se aplica en centros de referencia de Estados Unidos y Europa, donde forma parte de los tratamientos habituales, y en los últimos años comenzó a expandirse en América Latina como una alternativa segura y eficaz frente a la cirugía convencional.

En este contexto, la válvula utilizada —desarrollada por la compañía Medtronic, una de las principales referentes a nivel mundial en tecnología cardiovascular— es una de las tecnologías más avanzadas disponibles en la actualidad para el tratamiento de esta patología por vía percutánea.

El equipo y la proyección del procedimiento

El procedimiento fue realizado por el equipo de Hemodinamia del Hospital Italiano Rosario, integrado por los doctores Aníbal Gentiletti y Marcelo Menéndez, en articulación con especialistas en cardiología infantil, ecocardiografía y diagnóstico por imágenes, lo que permitió un abordaje integral y una planificación precisa del caso. Al tratarse del primero en el país con esta tecnología, contaron además con la asistencia de especialistas internacionales: el doctor Daniel Springmuller, de Chile, y el doctor Juan Olano, de Estados Unidos, quienes acompañaron el desarrollo de la intervención.

Para su implementación, el dr. Gentiletti realizó diversas capacitaciones específicas que incluyeron entrenamientos en Chile con simuladores y casos reales, junto a especialistas internacionales con experiencia en la técnica.

En ese sentido, destacó que la incorporación de esta tecnología en la institución fue posible "por la experiencia de los profesionales y el trabajo que vienen desarrollando en cardiopatías congénitas y patología estructural".

Este avance en cardiología intervencionista estructural, que se encuentra en plena expansión, marca un hito para el país y la región al evitar derivaciones al exterior y consolidar al Hospital Italiano Rosario como un centro de referencia en el abordaje de cardiopatías congénitas.

El trabajo de este equipo médico tendrá además un nuevo espacio de intercambio el 27 de mayo, cuando se realice en Rosario el Congreso Internacional de Cardiología Infantil y Cardiopatías Congénitas, organizado por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con la participación de especialistas nacionales e internacionales y la dirección del doctor Aníbal Gentiletti.