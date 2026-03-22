Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer

En un contexto de recortes, demoras y discontinuidades en la cobertura nacional, el gobierno provincial sostiene las terapias. Los números de Santa Fe

Garantizar tratamientos forma parte de la respuesta que sostiene la provincia de Santa Fe a través de su sistema público de salud, en un contexto inédito en la provisión de insumos y medicamentos por parte de la Nación. Así lo expresó la ministra de Salud, Silvia Ciancio , al presentar un informe sobre la situación del sistema público provincial.

Sobre ese escenario, Ciancio señaló: “En este contexto la Nación demora, discontinúa, ajusta y recorta en áreas sensibles como medicamentos esenciales, para pacientes trasplantados, para pacientes con cáncer, medicamentos de alto costo y en insumos de salud sexual”.

En referencia a los tratamientos oncológicos, el acceso a medicamentos a través del Banco de Drogas Especiales de Nación exhibe un deterioro significativo: en 2025, el 63 % de los tratamientos solicitados no fueron enviados o llegaron de manera incompleta. La proporción de tratamientos no cubiertos casi se duplicó en un año: pasó del 37 % en 2024 al 63 % en 2025. En números absolutos, en 2024 hubo 1.372 tratamientos no enviados o incompletos sobre 3.771 solicitudes realizadas por la provincia, mientras que en 2025 esa cifra ascendió a 2.525 sobre 3.990 solicitudes.

Ciancio señaló que “ante cada negativa o una respuesta que se demora o no llega, hay un paciente que no está recibiendo el medicamento que necesita” y afirmó: “Si no hubiésemos avanzado en Santa Fe en esta estrategia de compras, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, hoy no podríamos garantizar la provisión de medicamentos. Los santafesinos encuentran respuesta en el sistema provincial porque lo que Nación nos quita, la provincia lo da”.

Compras planificadas y continuidad terapéutica

La política de compras centralizadas implementada por el gobierno provincial en 2024 ha demostrado ser una herramienta clave para sostener la provisión de medicamentos estratégicos en toda la red de salud y además mejorar la eficiencia del gasto público.

Durante 2025, la provincia adquirió 62 productos farmacéuticos para tratamientos oncológicos por $ 951.733.085, con un ahorro del 92 % respecto del precio de venta al público, lo que permitió ampliar la cobertura con los mismos recursos.

En lo que va de este año, además, ya se realizó una compra planificada de 44 medicamentos oncológicos, con un presupuesto de $ 2.024.331.583,40. El proceso contó con la participación de 15 oferentes, y se encuentra en proceso de análisis técnico para avanzar hasta la adjudicación de la compra.