Rufino sumó nuevas salas de audiencias en los Tribunales locales Los espacios, destinados a los fueros penal y civil, están equipados con tecnología de última generación y permitirán la realización de audiencias multipropósito, juicios tradicionales y juicios por jurados 22 de marzo 2026 · 10:00hs

La adecuación de los espacios también apunta a optimizar el trabajo cotidiano de magistrados, funcionarios, personal judicial y auxiliares de la Justicia, así como a mejorar la experiencia de las personas que concurren a los tribunales.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe puso en funcionamiento nuevas salas de audiencias en los Tribunales con asiento en la ciudad de Rufino, destinadas tanto al ámbito penal como al civil. La habilitación se inscribe en el proceso de modernización edilicia y tecnológica que el máximo tribunal viene impulsando en distintas sedes judiciales del territorio provincial.

Los nuevos espacios fueron diseñados para albergar audiencias multipropósito, juicios tradicionales y juicios por jurados, modalidad que en los últimos años adquirió mayor protagonismo dentro del sistema judicial santafesino. Para ello, las salas cuentan con equipamiento tecnológico de última generación, orientado a mejorar las condiciones operativas y garantizar el adecuado desarrollo de los procesos judiciales.

Rufino - nuevas salas justicia (2) Con estas incorporaciones, se refuerza la infraestructura y, en consecuencia el buen funcionamiento, del Distrito Judicial con asiento en Rufino, una cabecera clave para el sur de la provincia, que concentra una parte significativa de la actividad judicial de la región y en los últimos años presentaba dificultades por la falta de espacios acordes a las necesidades actuales del sistema de administración de justicia.

Optimizar el servicio La adecuación de los espacios también apunta a optimizar el trabajo cotidiano de magistrados, funcionarios, personal judicial y auxiliares de la Justicia, así como a mejorar la experiencia de las personas que concurren a los tribunales. La medida forma parte del plan de mejora edilicia que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe viene desarrollando en distintas localidades, con el objetivo de optimizar el servicio de justicia y garantizar un acceso más eficiente y adecuado para la ciudadanía.

Rufino - nuevas salas justicia (3) Dicho programa contempla tanto la construcción y refuncionalización de edificios judiciales como la incorporación de tecnología acorde a las nuevas exigencias del sistema. Con la puesta en funcionamiento de estas salas, Rufino da un nuevo paso en la modernización de su infraestructura judicial y en el fortalecimiento del servicio de justicia en la región, consolidando condiciones que permiten una mayor agilidad en los procedimientos y un mejor funcionamiento institucional. En ese marco, este avance reafirma el rol estratégico de los Tribunales de Rufino dentro del mapa judicial del sur santafesino, en una región que demanda respuestas ágiles y estructuras acordes al crecimiento de la actividad judicial. >>Leer más: La provincia invirtió más de 270 millones de pesos en mejorar los centros de salud del departamento General López