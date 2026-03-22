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Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Lleva medio siglo recorriendo las calles con su vieja camioneta que bautizó como Santa Milonguita. Es un testigo de las primeras décadas del barrio Acindar

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

22 de marzo 2026 · 06:30hs
“La gente se reunía a esperarnos cerca del tanque de agua”

“La gente se reunía a esperarnos cerca del tanque de agua”, dice el verdulero de Acindar.

Desde hace 51 años, Juan Pappalardo recorre con su camioneta, la Santa Milonguita (Chevrolet 1972), las calles del barrio Acindar, como verdulero oficial según el reconocimiento de los vecinos que festejaron con globos y carteles el medio siglo de la popular verdulería ambulante. Es un testigo de las primeras décadas del barrio que había nacido sin comercios y se proveía de la llegada de proveedores móviles. A la hora de buscar un referente reconocido y querido, los vecinos no dudan en decir que “ese es Juan” .

“El próximo 15 de septiembre voy a cumplir 52 años en el barrio, comencé en esa fecha en 1974, acompañando a mi papá, yo tenía 24 años”, relata a La Capital. Y cuenta que en aquel entonces el recorrido por las calles se anunciaba a viva voz, igual que la mercancía que ofrecían. Algo que en la actualidad se suple con altoparlante además del recorrido ya memorizado por los vecinos que esperan su paso bolsita en mano, sobre el cordón de la vereda, Una imagen con todos los ingredientes de una postal barrial.

  

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“La gente se reunía a esperarnos cerca del tanque de agua”, dice sobre aquellos tiempos pasados. “Ahora recorro, voy parando en mitad de cuadra, y así surgió la clientela de tantos años”, comenta luego y describe la época del “pleno apogeo de la fábrica, cuando la gente trabajaba mucho, sábados, domingos, feriados y le pagaban muy bien, había mucho movimiento y dinero, la gente tenía para gastar”, describe.

Acindar: "Era un barrio parque"

"Era un barrio parque, no estaban los monoblock de ahora, era un barrio cerrado prácticamente, era hermoso; sigue siendo lindo, pero cambió”, dice Juan que conoce a todos y “a todos los que faltan, que son muchos, y que conocí cuando yo tenía 24 años, así que prácticamente atendí a tres generacione”, explica con orgullo.

  

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“También a la gente que vino al barrio en los chalecitos que hizo la provincia en el lugar donde estaba la fábrica Acindar y que están integrados al barrio, lindando con los chalecitos de la época inicial”, describe sobre su clientela. Y dice que llega al barrio cerca de las nueve, después de que sale de comprar las frutas y verduras en el Mercado de Productores, donde, igual que en Acindar, en todos los puestos lo conocen y saludan. A las 15, suele terminar el recorrido.

Medio siglo “Ese recibimiento fue algo hermoso, muy emocionante. Desde la punta al final del barrio, me esperaban con carteles de felicitaciones en las casas y en las puertas, y con banderines y globos”, relata sobre el festejo que organizó su clientela para celebrar el medio siglo de su actividad como verdulería ambulante. “En cada lado que me detenía, los vecinos se sacaban fotos y filmaban”, enfatiza.

“Cuando no puedo hacer el recorrido por fuerza mayor, aviso, y lo ponen en el WhatsApp del barrio”, comenta como muestra de organización con los clientes que lo hacen sentir cómodo, con un aprecio mutuo que van heredando las generaciones cada vez que la Santa Milonguita entra por la avenida Acevedo, como hace cincuenta años, anunciando que ahí viene Juan, con sus frutas y verduras.

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