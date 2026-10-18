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Newell's vs. Central Córdoba por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra necesita recuperarse y sumar ante el Ferroviario para mantenerse en los puestos de playoffs. Detalles y estadísticas del partido

18 de octubre 2026 · 14:05hs
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Newells recibirá a Central Córdoba por la 13ª fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Central Córdoba por la 13ª fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Central Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Ferroviario de este lunes por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Central Córdoba

El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Central Córdoba será este lunes 19 de octubre desde las 19 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Central Córdoba

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Ferroviario será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Newell's y Central Córdoba fue triunfo 3 a 1 de la Lepra.

El último enfrentamiento entre Newell's y Central Córdoba fue triunfo 3 a 1 de la Lepra.

>> Leer más: Newell's y la pelea por clasificar a octavos de final: ¿qué les queda a los principales rivales?

Posibles formaciones de Newell's y Central Córdoba

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar o Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Darío Jorge Cáceres Ovelar, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Fernando Martínez; Marcos Iacobellis, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

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