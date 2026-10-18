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Cómo actualizar los datos de Pami desde la web

Con el objetivo de reforzar la información y mejorar la comunicación, Pami impulsa a sus afiliados a revisar determinada información. Cómo hacerlo

18 de octubre 2026 · 14:04hs
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Pami solicitó a sus afiliados que actualicen sus datos para mejorar la comunicación

Pami solicitó a sus afiliados que actualicen sus datos para mejorar la comunicación

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) impulsa a sus afiliados a actualizar sus datos personales ante la obra social. El propósito de esta campaña es mejorar la comunicación entre la institución y sus afiliados, así como agilizar los trámites y reforzar la seguridad de la información personal.

Se trata de un trámite web que se puede realizar fácilmente en pocos minutos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Quienes más atentos deben estar son aquellos afiliados que en el último tiempo hayan cambiado de número de teléfono, correo electrónico o domicilio. La gestión la puede realizar el afiliado, su apoderado o familiar.

Mantener los datos personales actualizados facilita el inicio de cualquier trámite para los afiliados y asegura el contacto efectivo con la obra social. Con la información al día, el acceso a cualquier prestación o gestión se vuelve mucho más sencilla.

>>Leer más: La herramienta de Pami que puede salvar a los jubilados ante una emergencia

Qué datos se pueden actualizar

Quienes necesiten actualizar sus datos personales básicos, pueden realizarlo directamente desde Mi Pami.

Cambios desde Mi Pami

Ingresar a “Perfil” (ícono superior derecho) > “Mis datos” y elegí la información que se quiere modificar.

Podés actualizar:

  • Correo electrónico.
  • Teléfono de contacto.
  • Domicilio de residencia, donde habitualmente se reciben los insumos.

El afiliado va a recibir un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico para confirmar el cambio.

Otros cambios más complejos

Para modificar otros datos personales, como estado civil, datos previsionales o domicilio legal, al realizar el trámite se deberá presentar la documentación correspondiente.

Para modificar el domicilio legal

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado o, en su defecto, constancia impresa de inicio del trámite donde figure el nuevo domicilio.

Si la persona está internada en una institución geriátrica, se puede presentar una nota del establecimiento firmada por el director, dueño o administrador, donde indique que se encuentra internada y desde qué fecha. En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.

Si el trámite lo realiza un apoderado, además deberá presentar: DNI, recibo de cobro del afiliado.

Si el trámite lo realiza una persona designada por el afiliado, además deberá presentar su DNI y nota de autorización firmada por el afiliado, donde se indique el cambio que se desea realizar.

>>Leer más: Cómo registrarse en el sistema CUP de Pami

Para cambiar el estado civil:

Acta de matrimonio actualizada (con una antigüedad máxima de 12 meses), acta de defunción o sentencia de divorcio, según corresponda.

Para cambiar datos previsionales:

Último recibo de haberes.

Quienes prefieran recibir atención presencial pueden solicitar un turno previo y presentarse en la agencia con la documentación exigida.

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