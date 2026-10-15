La Capital | Ovación | Frank Kudelka

Frank Kudelka está rearmando el once de Newell's sin la presencia de su sancionado capitán

Luca Regiardo se queda afuera por acumulación de amarillas y Frank Kudelka está pensando en su reemplazante, que sería uno de los juveniles

15 de octubre 2026 · 21:19hs
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El juvenil leproso debió coartar una contra de Gimnasia de Mendoza con falta y llegó a la quinta amonestación. Frank Kudelka también fue sancionado.

Marcelo Bustamante

El juvenil leproso debió coartar una contra de Gimnasia de Mendoza con falta y llegó a la quinta amonestación. Frank Kudelka también fue sancionado.

Para Frank Kudelka y casi todo el mundo, Newell’s tuvo en Mendoza más y mejores situaciones de gol, no las concretó y sobrevino el mazazo de la derrota con ese golazo de Agustín Módica. Antes y después, Josué Reinatti fue un mero espectador y entonces la conclusión rápida es que el déficit estuvo en la definición, porque las oportunidades se crearon y estuvieron. ¿Habrá entonces algún retoque del entrenador en esa zona neurálgica? No se sabe. Lo seguro es que los rojinegros no formarán igual porque Luca Regiardo llegó ante Gimnasia a la quinta amarilla y se perderá el choque del lunes en el Coloso del Parque ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En efecto, en ese inicio de complemento donde los rojinegros jugaron prácticamente con la cancha inclinada, una pérdida de balón ofensiva derivó en una contra rápida por izquierda de Gimnasia y Regiardo se vio obligado a cometer falta de amarilla para evitar que se genere una situación de peligro más que posible.

Las dos opciones a la salida de Luca Regiardo

La salida de Regiardo parece tener claras dos posibilidades de reemplazo. El que tendría más chances es Jerónimo Gómez Mattar, porque siempre es la primera opción en ese doble 5 que Regiardo conforma habitualmente con Rodrigo Herrera.

Pero la opción dos es David Sotelo, otro de los que a Kudelka le gusta mucho y también está siempre disponible para el banco.

>>Leer más: Newell's se quedó sin nada por carecer de puntería en las buenas chances que tuvo

Tanto Gómez Mattar como Sotelo han sido titulares en algún momento, pero siempre para acompañar a Regiardo. Nunca formaron dupla con Herrera, por lo que sea quien sea el elegido jugarán juntos por primera vez.

¿El único cambio del también suspendido Frank Kudelka?

Se entiende que Kudelka no variará su postura táctica, como sería por ejemplo dejar un solo volante central. Pero si lo hace, entonces Rodrigo Herrera podría transformarse en el único 5 y agregarse, o un volante ofensivo junto a Facundo Guch como podría ser Alan Soñora, o un centrodelantero como Juan Ignacio Ramírez. Además, el DT deberá resolver quién usará la cinta de capitán.

Por otra parte, otro de los suspendidos para el partido del lunes a las 19 en el Parque es nada menos que el propio Kudelka, al que el árbitro debutante Juan Cruz Robledo le sacó la roja al final del partido.

Mientras Robledo no fue designado tras su primer partido en primera (Hernán Mastrángelo dirigirá en Rosario, con Fernando Echenique en el VAR), Kudelka fue sancionado con una fecha.

Habrá que ver de todas formas qué decide el club. Newell’s tiene la facultad de pagar una multa de 1.050.000 pesos para que el técnico esté sentado en el banco, de lo contrario no podrá ir ni al vestuario ni comunicarse con el DT alterno designado. Eso se resolverá seguramente en breve.

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