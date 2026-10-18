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El anillo central fue propiedad de un Alan Rodríguez que resultó una gran rueda de auxilio

El uruguayo tuvo que reemplazar nada menos que a Ibarra y le tocó después de un parate por lesión. Fue uno de los destacados en el gran triunfo en Tucumán

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

18 de octubre 2026 · 09:30hs
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El anillo central fue propiedad de un Alan Rodríguez que resultó una gran rueda de auxilio

El anillo central fue propiedad de un Alan Rodríguez que resultó una gran rueda de auxilio

A Central los buenos momentos se le están haciendo moneda corriente en esta pelea que está convencido de dar por el bicampeonato de Liga, pero también se está amoldando a situaciones que lo ponen a prueba. El viaje a Tucumán fue con un par de bajas importantes, pero el examen fue superado.

Es probable que todo tenga que ver con ese aura ganadora a la que se abrazó el equipo en estos últimos partidos (se incluye también lo que fue la final ante Estudiantes por la Supercopa Internacional), pero el partido ante el Decano fue una especie de fuego, sobre todo frente a la baja de Franco Ibarra.

Lo que hizo Jorge Almirón fue apostar fuerte con la inclusión de Alan Rodríguez, un futbolista que tiene partidos en esa posición, pero que lejos está de ser el volante central clásico, con el fuerte en la marca.

Alan Rodríguez cumplió con creces

Sin embargo, el uruguayo le cumplió al técnico y por supuesto al equipo. Un dato no menor: el uruguayo venía de un parate de tres partidos (Estudiantes, Banfield e Independiente Rivadavia) por una lesión muscular, por lo que el ritmo no es algo que traía bajo el brazo.

>>Leer más: Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

“En todo momento intenté estar la altura de mis compañeros”, declaró Alan Rodríguez tras la resonante victoria canalla en el norte del país. Y agregó: “No te voy a decir que jugué toda la vida en esa posición porque lo hice en todos los puestos, pero es mi posición natural”.

Hubo un tramo del partido en el que esa afirmación del volante canalla encontró mayor sustento. Fue en el complemento, cuando se paró decididamente de volante central, con un Pizarro que siempre le anduvo cerca, pero que tuvo más libertad para moverse. Desde allí, Alan Rodríguez por momentos se convirtió en la manija del equipo. La jugó siempre redonda, a un compañero, y cada ver que vio que había lugar se atrevió a romper líneas.

"Lo habíamos preparado de esa forma"

“En realidad habíamos preparado el partido de esa forma, también teniendo en cuenta cómo se paraban ellos, pero eso del segundo tiempo creo que se hizo más evidente porque Atlético se cansó, bajó un poco el ritmo y hubo más espacio para manear la pelota”, argumentó el uruguayo.

Alan Rodríguez lleva ya varios partidos en Central, pero tampoco tantos, de hecho los últimos tres se los perdió por lesión. Se recuerda mucho el que jugó ante Barracas Central, convirtiendo el gol del triunfo, pero este también fue realmente bueno, por eso la consulta sobre si pensaba que había sido su mejor actuación desde que llegó a Arroyito.

>>Leer más: El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

“Puede ser que haya sido mi mejor partido, pero me gusta analizarlos más tranquilo y ahí sí suelo mirarme. En este hay cosas que tengo que poner en la balanza porque me tocó volver justo después de una lesión, pero insisto, lo que más quería era estar a la altura de mis compañeros”.

Tras una lesión

En la misma sintonía de Alan Rodríguez estuvieron unos cuantos más, pero lo del uruguayo se destaca por esa vuelta tras una lesión muscular y, sobre todo, porque debió hacerse cargo del rol que habitualmente cumple un titular indiscutido como Franco Ibarra.

Ante situaciones que se presentan como palos en la rueda está la necesidad de hallar una solución rápida. Almirón se la jugó por Alan Rodríguez y el jugador fue una rueda de auxilio importante. Ya había demostrado sus condiciones, pero lo de esta vez en Tucumán tenía un sabor especial, para él, para el técnico por su decisión y para el equipo, que necesitaba que la ausencia de Ibarra pasara lo más inadvertida posible. Con otras características y otros atributos, lo de Alan Rodríguez salió redondo.

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