El balance de Jorge Almirón: "Ninguno afloja", el "valor de ganar de visitante" y un complemento "buenísimo"

Jorge Almirón valoró mucho el triunfo de Central ante Atlético Tucumán pese a las importantes ausencias y advirtió que será una pelea cabeza a cabeza

Jorge Almirón siempre tiene un buen semblante en las conferencias de prensa, en los buenos momentos que fueron mayoría hasta aquí desde que llegó a Central y en los no tanto. Por supuesto, la victoria de 3 a 2 sobre Atlético Tucumán tras el golazo de Julián Fernández a diez minutos del final lo dejó con una gran serenidad porque entendió que los merecimientos estuvieron desde el vamos pero el gol no llegaba pese a que consideró al complemento como “buenísimo”, mejor que el primero. Y sabe además que la victoria era fundamental para mantener intactas las chances de gritar campeón en la tabla anual, porque “los rivales ganan, no afloja nadie”.

Almirón dividió momentos del juego canalla ante el Decano, desde ese inicio arrollador a aquellos en los que al equipo se lo notó con alguna marcha de más. “Arrancamos ganando muy rápido en una cancha que estaba pesada”, dijo el entrenador, agregando que en algunos pasajes “estábamos acelerados porque parecía que avanzábamos y podíamos hacer más goles. Al no tener volantes posicionales, por las ausencias de Franco (Ibarra) y Federico (Navarro) la cancha se nos hizo larga hacia atrás. Nos empataron y fue duro el golpe”, admitió .

Pero pese a esa situación que estaba claro que no esperaban después de arrancar ganando 2 a 0 a los 6 minutos, el entrenador canalla consideró que “el segundo tiempo fue buenísimo” y que el gol de la victoria llegó como lógica consecuencia.

Todo bueno para Jorge Almirón

“En general el partido que hicimos fue muy bueno. El equipo mostró mucha personalidad pese a que el rival inició el complemento con el ánimo muy arriba por el empate que habían conseguido. Estuvimos siempre convencidos de lo que debíamos hacer. Creo que jugamos todo el tiempo, con un desgaste físico y mental muy alto”, agregó. “La gente debe estar orgullosa del equipo, como yo. La que vino a Tucumán que no paró de cantar y la que quedó en Rosario, que seguramente se sienten identificados con estos jugadores”.

“Queríamos atacar de manera directa en ese inicio y nos faltó precisión para rematarlo. Al perderla, quedamos abiertos y nos lastimaron”, describió el técnico más puntillosamente.

“Cada uno que entra le aporta mucho al equipo como Juan Giménez o Franco Cervi, y ni hablar Julián Fernández con lo que hizo”, acotó Almirón.

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Almirón hasta habló de los juveniles canallas, porque le preguntaron qué pensaba de la convocatoria a la selección de Paraguay del arquero Leonardo Sosa (campeón en los Juegos Suramericanos). “Es importante que los jugadores juveniles del club los citen a las selecciones. Central se caracteriza por eso”, señaló.