La Capital | Ovación | Jorge Almirón

El balance de Jorge Almirón: "Ninguno afloja", el "valor de ganar de visitante" y un complemento "buenísimo"

Jorge Almirón valoró mucho el triunfo de Central ante Atlético Tucumán pese a las importantes ausencias y advirtió que será una pelea cabeza a cabeza

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

17 de octubre 2026 · 23:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aplausos de Jorge Almirón para la producción de Central ante Atlético Tucumán.

Leo Vincenti

Aplausos de Jorge Almirón para la producción de Central ante Atlético Tucumán.

Jorge Almirón siempre tiene un buen semblante en las conferencias de prensa, en los buenos momentos que fueron mayoría hasta aquí desde que llegó a Central y en los no tanto. Por supuesto, la victoria de 3 a 2 sobre Atlético Tucumán tras el golazo de Julián Fernández a diez minutos del final lo dejó con una gran serenidad porque entendió que los merecimientos estuvieron desde el vamos pero el gol no llegaba pese a que consideró al complemento como “buenísimo”, mejor que el primero. Y sabe además que la victoria era fundamental para mantener intactas las chances de gritar campeón en la tabla anual, porque “los rivales ganan, no afloja nadie”.

Almirón dividió momentos del juego canalla ante el Decano, desde ese inicio arrollador a aquellos en los que al equipo se lo notó con alguna marcha de más. “Arrancamos ganando muy rápido en una cancha que estaba pesada”, dijo el entrenador, agregando que en algunos pasajes “estábamos acelerados porque parecía que avanzábamos y podíamos hacer más goles. Al no tener volantes posicionales, por las ausencias de Franco (Ibarra) y Federico (Navarro) la cancha se nos hizo larga hacia atrás. Nos empataron y fue duro el golpe”, admitió .

Leer más: El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Pero pese a esa situación que estaba claro que no esperaban después de arrancar ganando 2 a 0 a los 6 minutos, el entrenador canalla consideró que “el segundo tiempo fue buenísimo” y que el gol de la victoria llegó como lógica consecuencia.

Todo bueno para Jorge Almirón

“En general el partido que hicimos fue muy bueno. El equipo mostró mucha personalidad pese a que el rival inició el complemento con el ánimo muy arriba por el empate que habían conseguido. Estuvimos siempre convencidos de lo que debíamos hacer. Creo que jugamos todo el tiempo, con un desgaste físico y mental muy alto”, agregó. “La gente debe estar orgullosa del equipo, como yo. La que vino a Tucumán que no paró de cantar y la que quedó en Rosario, que seguramente se sienten identificados con estos jugadores”.

“Queríamos atacar de manera directa en ese inicio y nos faltó precisión para rematarlo. Al perderla, quedamos abiertos y nos lastimaron”, describió el técnico más puntillosamente.

“Cada uno que entra le aporta mucho al equipo como Juan Giménez o Franco Cervi, y ni hablar Julián Fernández con lo que hizo”, acotó Almirón.

Leer más: En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

Almirón hasta habló de los juveniles canallas, porque le preguntaron qué pensaba de la convocatoria a la selección de Paraguay del arquero Leonardo Sosa (campeón en los Juegos Suramericanos). “Es importante que los jugadores juveniles del club los citen a las selecciones. Central se caracteriza por eso”, señaló.

Noticias relacionadas
Los goleadores de Central. Gastón Ávila y Julián Fernández. 

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Gastón Ávila fue clave en la victoria de Central. 

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El Gato Ávila anotó por duplicado para Central en Tucumán.

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Gómez Mattar jugaría este lunes con responsabilidades más ofensivas, de asociación y creación de juego en Newell’s.

Newell's ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Las más leídas

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Lo último

El balance de Jorge Almirón: Ninguno afloja, el valor de ganar de visitante y un complemento buenísimo

El balance de Jorge Almirón: "Ninguno afloja", el "valor de ganar de visitante" y un complemento "buenísimo"

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La abundante y variada propuesta en los paseos comerciales convocaron a una multitud en medio de música y espectáculos en una noche que ya es un clásico

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Por Juan Iturrez
Ovación

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Las más leídas
Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

Ovación
Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Policiales
Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

La Ciudad
La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial
La Ciudad

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Díscola, el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
Zoom

"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro