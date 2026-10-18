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Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Durante toda la semana fue posible verlas en sectores de la costanera, en plazas del centro y en las peatonales. Desde la Municipalidad reforzaron los operativos de limpieza

18 de octubre 2026 · 09:02hs
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Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

La primavera no sólo se anuncia con el aumento de las temperaturas y los días más largos. Como sucede cada año, las golondrinas volvieron a hacerse visibles en el cielo de Rosario y sus grandes bandadas ofrecen un espectáculo natural que se puede disfrutar con sólo levantar la vista. Las aves se concentran en distintos puntos de la ciudad donde encuentran lugares para descansar durante sus desplazamientos migratorios.

Desde la Municipalidad de Rosario señalaron que, ante la llegada de estas aves, se intensificaron los operativos de higiene urbana, especialmente mediante trabajos de hidrolavado en los sectores donde se reúnen las bandadas. Las tareas se realizan en distintos horarios, tanto durante el día como por la noche, para retirar los excrementos que se acumulan en veredas y otros espacios públicos.

La presencia de las golondrinas no es una novedad para los rosarinos. Año tras año, con la llegada del buen tiempo, estas aves regresan a la región y encuentran en el entramado urbano lugares adecuados para descansar, alimentarse e incluso nidificar. Los árboles de las peatonales, los paredones de edificios antiguos y las construcciones cercanas al río Paraná forman parte de los espacios que suelen elegir.

Aunque muchas especies prefieren instalarse en los humedales, otras se adaptaron a la vida en la ciudad. Es el caso de la golondrina doméstica, que suele buscar refugio en construcciones con huecos y paredones, especialmente en las zonas próximas a la costa. Allí encuentra lugares protegidos para hacer sus nidos, abundancia de insectos para alimentarse y agua para afrontar los meses más calurosos.

Un espectáculo que se repite cada primavera

Las golondrinas pertenecen a la familia Hirundinidae, que reúne alrededor de 75 especies en todo el mundo. En la provincia de Santa Fe se han registrado 11, aunque su presencia varía según la región y la época del año.

No es casualidad que las golondrinas regresen a determinados lugares de Rosario. La costanera norte, particularmente la zona de la bajada Gallo, es uno de los puntos donde suelen observarse. También encuentran refugio en las antiguas construcciones portuarias de la costa central, los paredones y túneles que conservan huecos, como el ingreso al túnel Illia, y los espacios ubicados debajo del viaducto Avellaneda, donde las vías, los vagones y las viejas estructuras ferroviarias ofrecen sitios protegidos.

La llegada de estas aves forma parte de un movimiento migratorio más amplio que se repite cada primavera. Algunas variedades de golondrinas realizan desplazamientos estacionales dentro del territorio argentino. Se trasladan hacia el norte durante los meses fríos y regresan al sur cuando las condiciones climáticas y la disponibilidad de alimento resultan más favorables.

Aliadas en el control de insectos

Más allá del espectáculo que ofrecen sus vuelos veloces y coordinados, las golondrinas cumplen una función fundamental en el equilibrio de los ecosistemas urbanos. Son aves insectívoras que capturan sus presas mientras vuelan y se alimentan principalmente de moscas, mosquitos, jejenes y otros pequeños insectos.

Su presencia también pone de manifiesto la importancia de la biodiversidad urbana y de conservar espacios que permitan la convivencia entre la fauna silvestre y las actividades cotidianas de la ciudad.

Por eso, aunque la concentración de grandes bandadas representa un desafío para el mantenimiento de la higiene en las calles y peatonales, también constituye una oportunidad para conocer más sobre las especies que habitan Rosario y los ciclos naturales que se repiten cada año.

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