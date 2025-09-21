En Central, Alejo Veliz está para lo foto inicial, al igual que Jaminton Campaz

Pese a la lesión, el 9 canalla va desde el arranque. Holan mete un solo cambio: el ingreso del colombiano en lugar de Santiago López

Alejo Veliz se fue sintiendo cada día mejor, pidió jugar y el cuerpo técnico lo autorizó.

Después de un par de días de incertidumbre y muchas especulaciones, Ariel Holan dio a conocer el equipo de Central que recibirá a Talleres y, como se preveía, el mismo tendrá a Alejo Veliz y Jaminton Campaz entre los once. Uno se mantiene, el otro regresa.

Por supuesto que la noticia más rimbombante es la que tiene que ver con Veliz, de quien se esperaba que estuviera unas cuantas semanas afuera del equipo por la lesión en el hombro que sufrió ante Boca, pero nada de eso pasará, al menos por ahora.

Veliz está lesionado, de eso no hay dudas, y seguramente haya sido infiltrado para jugar, pero dependerá de cómo transcurra el partido. A priori, lo que se descartó es que con su presencia se corra el riesgo de que la lesión se le agrave.

Holan Holan realizará una sola variante en el equipo: el ingreso de Campaz por Duarte. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Veliz, el tiempo que aguante

Si Veliz aguanta casi todo el partido (amén de si logra hacer algún gol o no), la decisión habrá sido buena; si pasa lo contrario y es poco lo que aguanta, el análisis será inversamente proporcional.

Lo concreto es que Veliz, quien hoy es el 9 titular del equipo, estará nuevamente entre los once, más allá de aquella lesión ante Boca que lo sacó de la cancha en el primero.

Campaz Campaz recibió nuevamente el sostén de Holan y regresa a Central tras se suplente ante Boca. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El único cambio que sufrirá el Canalla es el ingreso de Campaz en lugar de Santiago López. Una variante que se pensaba que podía ser en lugar de Gaspar Duarte, pero no fue así.

Los once de Central

De esta forma, Central formará ante Talleres con: Jorge Broun: Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.