Newell's ultima los detalles antes de viajar e ir en busca de los puntos soñados

El plantel conducido por Bernardi se prepara para visitar este sábado a Huracán, en una previa con cambios llamativos y con una necesidad de puntos para conseguir cierta tranquilidad

7 de noviembre 2025 · 09:30hs
Los jugadores de Newells necesitan volver a sumar de a tres para salir del momento de incertidumbre que transitan.

Los jugadores de Newell's necesitan volver a sumar de a tres para salir del momento de incertidumbre que transitan.

La jornada de viernes no sólo amaneció lluviosa, sino que también con mensajes externos que no hacen otra cosa que endurecer aún más el momento crítico que transita Newell's. El cambio de horario, la modificación de un nombre en el VAR y las presiones que enfrenta el plantel no hacen otra cosa que la definición que se viene no es apta para cardíacos. Lo más importante en todo esto es que todo está en manos de los Rojinegros y lograr la misión de permanencia depende del equipo ahora conducido por Lucas Bernardi.

La Lepra se prepara para visitar este sábado, a las 17, a Huracán por la penúltima fecha del torneo Clausura y después del último ensayo, con equipo en definición hacia el afuera, la delegación partirá por la tarde rumbo a Buenos Aires con el fin de aguardar lo que podría ser el partido de la tranquilidad en caso de obtener una victoria. Claro que la misión es difíci porque sólo ganó dos en lo que va del certamen, pero en el fútbol no existen los imposibles. Para cuerpo técnico y plantel este es el duelo a conseguir un buen resultado e impedir llegar a la última fecha en el Coloso con una presión desbordante frente a Racing.

Todo lo que le sucede a Newell's es en una instancia de suma preocupación en el Parque de la Independencia y con una crisis no sólo futbolística sino institucional. Desde hace largo tiempo se esperan las elecciones para fin de año y hasta se había hablado de un adelantamiento. La estadía de Cristian Fabbiani había iniciado con una gota de confianza y después todo se agravó de tal manera que la dirigencia debió invitarlo a dejar el cargo. Y dejó al club en una situación angustiante de pelear por la permanencia, aunque no sólo es su responsabilidad sino por todo lo hecho a lo largo de los últimos años.

Quizás el detalle alentador en estos dos encuentros que restan es que Newell's depende de sí mismo y si logra buenos resultados todo quedará en una mala experiencia, caso contrario llegará al cierre del torneo recibiendo a Racing con un peso emocional y de presión indeseado.

Por lo pronto, la Lepra deberá afrontar su primera final en Parque Patricios en su nuevo horario de las 17. Precisamente, el adelantamiento (estaba programado para las 19) no dejó de llamar la atención porque de esta forma Talleres -otro complicado- jugará con Platense con el resultado conocido. A la vez, al arbitraje de Jorge Baliño se le cambió el encargado del VAR y estará Pablo Echavarría en lugar de Andrés Merlos.

El resto de los que pelean

Luego del cotejo en Parque Patricios, a las 19.15, Talleres recibirá en Córdoba a Platense. Los cordobeses tienen 30 puntos al igual que la Lepra. Ese mismo sábado cerrará la jornada San Martín (SJ) ante Lanús, en San Juan, a las 21.30. Los sanjuaninos acumulan 27 unidades.

El domingo se presentarán cuatro equipos más que luchan por la permanencia en la máxima categoría. A las 19.20, Sarmiento (31 puntos) recibirá a Instituto. A las misma hora, Aldosivi (27) visitará y en el cierre de la jornada se enfrentarán en Tcucumán, a las 21.30, Atlético (31) con Godoy Cruz (28). En tanto, Gimnasia (32) jugará recién el lunes frente a Vélez, en La Plata.

