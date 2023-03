Newell’s necesita encontrar una regularidad en el funcionamiento del equipo. Así no cae en tantos desniveles de una fecha a otra que le terminan jugando en contra y le impiden mejores resultados en la Liga Profesional, fundamentalmente de visitante, condición en la que todavía no pudo ganar. En esa búsqueda, al menos encontró una relativa estabilidad en la mitad de la cancha. Por tercer partido seguido fueron titulares Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira. Y, si no surge ningún imprevisto, repetirán el lunes contra Colón. Es toda una señal de que Gabriel Heinze considera que son los indicados para repartirse el medio, aunque a este tridente todavía le falta ser mucho más efectivo en la generación de juego.