Newell's: Sebastián Méndez pasó por trece clubes y tuvo la bendición de Diego Maradona

Newell's tiene el técnico elegido y sólo resta la confirmación oficial. Sebastián Méndez apareció en la escena leprosa después de que varios entrenadores se fueran bajando o no cumplieran con las exigencias del club y finalmente fue el elegido a pocos días del inicio de la pretemporada. Ahora sólo resta la confirmación oficial del club para dar inicio a un nuevo ciclo tras la partida de Mauricio Larriera, quien fue despedido por no cumplir con las expectativas trazadas. El nuevo DT, que pasó por trece clubes en la misma cantidad de años, renunció a Vélez a fines de 2023 y estaba sin trabajo hasta el momento.

Méndez fue bendecido por el "10", quien en una ocasión confesó: "Si de algo me arrepiento es haberme retirado del fútbol sin haber podido jugar en un equipo con Sebastián Méndez. Es el mejor defensor que vi en mi vida" . Tremendo elogio no sólo llevó a amar a Diego, sino que lo acompañó en la experiencia en el club platense hasta su muerte.

El entrenador tuvo momentos que llamaron la atención. Algunos enaltecieron su figura y otros lo castigaron con dureza a tal punto que lo tildaron de traicionar a Unión cuando dio el portazo para ir a Vélez, en lo que fue considerado un acto de amor para los de Liniers. "A mí me juzgaron y está bien. Sé en qué mundo estoy. Aparte, nunca me había pasado porque después viene todo el coletazo que eso conlleva. Porque después te dicen: «Vos te fuiste de Gimnasia». ¡Se murió Maradona!, ¿qué querés? ¿que me quede" , sostuvo ante esa situación que le tocó transitar.

Méndez estaba al frente de Unión y recibió el llamado de Vélez, el club de sus amores. Y no dudó en dejar todo para volver a su casa a dar una mano, algo que dolió y demasiado en Unión. En una charla con Clarín tiempo atrás reconoció: "Estoy seguro de que lo que hice en Unión está mal. Y yo lo expliqué. Ahora, yo no soy un pederasta; no soy un asesino; no soy un sicario; no le vendo droga a los chicos. Fue una decisión. ¿Está mal? Por supuesto que está mal y yo lo sé. Fue una decisión emocional. Y estaba Vélez en el medio. Después terminó bien, primero porque fue el Kily (González), que es un gran amigo, y después porque se salvaron. Así que cerró todo, fue una manera de sentirme bien. Fue un alivio".

El porqué de su partida de Vélez

Su estadía en Liniers llegó a su fin sobre el final de 2023 y el motivo de la determinación de dar un paso al costado fue simple: la llegada de una comisión nueva. "Cuando empieza una persona o una comisión nueva, vos tenés que darles la posibilidad de que elijan. La urgencia de Vélez no es institucional, es deportiva. Entonces ellos tenían que estar seguros de las decisiones que iban a tomar. También es verdad que pasamos esos seis meses que fueron muy bravos", explicó.

Luego, agregó: "Estoy agradecido de que me hayan dado la chance. Y me sentí muy presionado. Me sentí muy jodido. No la pasé bien. No fue un momento de disfrute, pero es una sensación de orgullo, de haber hecho el trabajo. Eso es lo que me queda", reflexionó.

Ahora, seis meses más tarde, le llega la chance de llegar al Parque con el fin de revertir una situación para nada sencilla. Newell's necesita volver a ser Newell's, aquel que alguna vez supo ser protagonista y alcanzar grandes logros. Un desafío de suma importancia y complejo, aunque estará al frente de un equipo del club donde alguna vez jugó Maradona, ese mismo que lo eligió para que lo acompañara como ayudante en La Plata y que siempre lo tuvo en la vitrina de los elogios.