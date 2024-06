Hay sucesor en Newell's: el Gallego Méndez será el nuevo entrenador

Larriera no lograba un mínimo gesto de reacción y por eso fueron por otros carriles. En esa instancia de búsquedas, hubo muchos que quedaron en el camino. Algunos, como Sebastián Beccacece y Eduardo Berizzo no aceptaron el ofrecimiento, otros como Alfredo Berti fueron perdiendo terreno porque no enganchaban en la aceptación del hincha, y en el tramo final de decisiones había llegado Méndez, junto a Javier Sanguinetti, Roberto Sensini y Pablo Lavallén.