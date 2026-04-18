Regional del Litoral: Universitario dio la sorpresa con un gran triunfo ante Gimnasia

El ascendido Universitario se lo dio vuelta a Gimnasia en el hipódromo, por una nueva fecha del Regional del Litoral, que no tiene favoritos.

Universitario se abrazó a la victoria en el hipódromo ante Gimnasia y bajó al que llegaba como líder del Regional del Litoral.

El Regional del Litoral de rugby inició su temporada sin lugar para lógicas o favoritismos. En cada fecha aparece un resultado inesperado y esta vez le tocó al ascendido Universitario , que venció de visitante al que llegaba líder, Gimnasia, en el hipódromo. Recién arranca todo, pero no hay favoritos.

Todo fue en el marco de la tercera fecha de la Copa Banco Macro. El campeonato recién comienza, pero de entrada aparecen resultados que asombran con las referencias que se tenían. Eso pasó en el hipódromo donde hizo de local Gimnasia, con el triunfo de Uni.

Es que Universitario viene de la segunda división y está volviendo a engranar en la primera. Por supuesto lo venía haciendo bien, con una derrota y una victoria, en la anterior fecha ante Jockey de Venado Tuerto.

Gimnasia venía entonado con dos victorias pero Uni lo durmió en el final, venciendo 27 a 24 en un partido bárbaro.

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Los otros partidos del Regional del Litoral

En El Yarará, la casa de Paraná Rowing, se enfrentaban los últimos y ganó el local que todavía no había sumado. Fue 31 a 29 al bicampeón Jockey Club, que apenas tiene un punto en este Regional.

Por supuesto, otros resultados premiaron a los que llegaban como favoritos, como el caso de Duendes. El Fantasma había ganado sus dos primeros partidos y visitaba a Old Resian que había perdido los dos. Fue 29 a 19 en el Grantfield.

Mientras, en Sauce Viejo, Estudiantes de Paraná metió un triunfo bárbaro ante Santa Fe RC por 27 a 20, mientras que también en la capital provincial, CRAI superó a Jockey de Venado Tuerto 13 a 10.

Con estos resultados, Duendes lidera las posiciones con 14 puntos, seguido por Estudiantes (12), GER (11), CRAI (9), Universitario (8), Santa Fe Rugby (6), Paraná Rowing (5), Jockey Club Venado Tuerto (4), Jockey Club Rosario (3) y Old Resian (2).

En la próxima fecha, a disputarse el 2 de mayo, se medirán: Universitario v. CRAI; Jockey Club Venado Tuerto v. Paraná Rowing; Jockey Club Rosario v. Old Resian; Duendes v. Santa Fe Rugby y Estudiantes v. GER.

Segunda división del Regional del Litoral

En el torneo de Segunda División, Logaritmo venció a Gimnasia de Pergamino 45-15, Provincial a La Salle 27-19 y Los Caranchos a Tilcara 23-15, mientras que Círculo Rafaelino no tuvo contemplaciones y goleó a Los Pampas 68-5, Universitario de Santa Fe a Cha Roga 65-21 y Alma Juniors a Regatas/Belgrano 64-19.