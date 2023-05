Newell's se hizo valer ante Arsenal y festejó una necesaria victoria

Fue una victoria necesaria. Un desahogo después de cuatro partidos sin ganar. Newell’s lo hizo posible. No dejó pasar la ocasión en el Coloso, jugó como se debía y tuvo el carácter y la autoridad para hacerle sentir a Arsenal que era superior. “Acá mando yo”, pareció ser el mensaje que la lepra le refregó por la cara al conjunto de Sarandí desde que la pelota se puso a rodar. Así lo jugó, siendo patrón en el Parque, apretando con el puño al final tres puntos que le sirven para subir en la tabla y para fortalecer el envión en el juego que estaba evidenciando no solo en la Liga Profesional sino en la Copa Sudamericana. No fue una gran exhibición del equipo de Heinze, pero sí un desempeño que justificó el 2 a 0 con los goles de Ramiro Sordo, y que dejó a su parcialidad con la esperanza de que es posible seguir creciendo.