El exvolante rojinegro Julio César Saldaña, campeón con Newell's de la mano de Marcelo Bielsa en dos oportunidades, lamentó el presente futbolístico que atraviesa el equipo. El volante atribuyó el magro presente rojinegro a la falta de referentes como Gerardo Martino, Juan Manuel Llop o Roque Alfaro para ayudar a que los juveniles se afiancen en primera división.

"Yo veo que Newell's se desangra cada año y me da lástima porque hay gente capacitada para estar dentro del club, y veo que cada vez estamos peor. He tenido reuniones con gente del club y el día de mañana por ahí se puede dar algo para ayudar a que el club crezca", señaló Larry Saldaña en declaraciones a Radio Mitre.





Saldaña se remontó a su debut, allá por el '89, en pleno recambio de lo que fue la exitosa campaña de José Yudica a Marcelo Bielsa, pero que el club supo mantener a varios experimentados. "Debuté en el '89, que justo venía un recambio del '88 y también lo que fue de Yudica a Bielsa. Teníamos referentes, el que entraba estaba bien protegido, no tenía obligaciones. Entran muchos chicos, juegan varios partidos y desaparecen porque no se afianzan bien y no están protegidos por esos referentes que en nuestro caso eran Martino, Llop, Alfaro, entre otros. Íbamos entrando de a poco y eso nos hacía mas fácil la adaptación en la primera división", argumentó.

En ese sentido, el exvolante rojinegro admitió que esta sangría futbolística que vive Newell's no es nueva y apuntó a la falta de equilibrio. "Esto no es nuevo, hace un par de años que viene pasando. De local es una cosa y de visitante es otra, hay que encontrar un equilibrio. También se compran jugadores inactivos, con mucho tiempo sin jugar y que no se sabe cómo van a rendir", dijo.

Larry apuntó que un referente "por ahí puede ser (Hernán) Bernardello pero no hay como en la época nuestra. Hoy no sé si para el DT es importante tener al referente, pero yo creo que cada equipo debe tener esos 4 ó 5 tipos que de visitante o en las malas saquen la cara y tengan la presión ellos. Yo al principio entraba y acompañaba, estaba para acompañar y en un momento de mi carrera me acompañaban a mí. Es el ciclo del jugador".

Es por eso que —opinó— tiene que haber "una base para el recambio y, si no tenés referentes, tenés que hacer un esfuerzo y buscar que potencien a los chicos. Newell's no es un club que tiene que salir campeón todos los años, entonces hay que hacer ese ciclo de 5 ó 6 años. Tiene que haber un trabajo de abajo, con buenos referentes, mantenerlos, que se potencien a los chicos y que maduren. Es lo que hizo siempre Newell's".