Newell's: Sanguinetti podría tener cinco bajas para el debut

Newell’s está en plena etapa de pretemporada y ya comienza a palpitar lo que será el debut en la Liga Profesional, cuyo inicio está previsto para el fin de semana del domingo 5 de junio, salvo que surja de parte de AFA una prórroga de último momento. En este marco el DT Javier Sanguinetti, mientras espera la llegada de los refuerzos, empieza a orejear las cartas para lo que sería un probable equipo titular para afrontar el estreno oficial, cuyo rival podría conocerse hoy mismo con la oficialización del fixture. Pero a priori, no estarán todos los soldados disponibles por diversas causas para el comienzo de la Liga y son cinco los futbolistas que podrían ser bajas en el puntapié inicial rojinegro. Casi medio equipo. Igual habrá que esperar.

De atrás para adelante, no estará presente el arquero que terminó bajo los tres palos. Se trata de Iván Mauricio Arboleda, ya que fue citado para disputar un amistoso con la selección de Colombia en la próxima fecha Fifa, que será ante Arabia Saudita, en Murcia, España, el próximo 5 de junio.

De esta manera todos los boletos estarán en Ramiro Macagno para ser el guardameta rojinegro. Macagno incluso le había ganado el puesto al colombiano Arboleda, pero luego una lesión muscular lo relegó en el final de la Copa de la Liga pasada.

3.jpg Martín Luciano tiene una fecha por 5 amarillas.

Mientras que en la defensa también podría haber ausencias considerables. Como primera medida hay que recordar que el juvenil Martín Luciano llegó a la quinta amarilla en la última fecha de la Copa de la Liga y, al no haber amnistías de AFA, tendrá que purgar una fecha de sanción.

Y encima el club del Parque informó el pasado martes que Leonel Vangioni padece una distensión en el músculo recto anterior izquierdo. Esta dolencia por lo menos pone al Piri más que en duda para el estreno formal, aunque el cuerpo médico no habló de plazos de recuperación y habrá que seguir atentamente su evolución. Ayer entrenó diferenciado y aún no está descartado para la primera fecha. Si no llega el Piri el jugador que podría ocupar el lateral izquierdo es el juvenil Marco Campagnaro.

21.jpg Vangioni sufrió una lesión y es duda.

Por su parte, en la mitad de la cancha no estará a disposición el capitán Pablo Pérez, que vio la roja en la última jornada ante el lobo y deberá purgar una sanción. Según pudo averiguar Ovación, Pérez recibirá una fecha por actitud violenta. Es más, el propio presidente del tribunal de disciplina de AFA, Fernando Mitjans, le confirmó ayer a este diario que no habrá amnistía para los suspendidos. De la situación ya está al tanto Damián Dupielett, gerente del sistema Comet, que computa rojas y amarillas. Sin Pablo Pérez, el que pica en punta para jugar es Juan Sforza.

8.jpg Pablo Pérez debe una fecha por roja.

Mientras que también podría no llegar al debut el extremo Juan Garro, que sufrió un desgarro en el músculo recto anterior derecho y eso le llevaría algunas semanas de recuperación. Y para suplantar su lugar hay varias opciones, siendo Ramiro Sordo, que ayer se reincorporó a los trabajos con el plantel tras el correspondiente test negativo de Covid-19, una opción más que potable.

7.jpg Garro se desgarró y no llegaría al debut.

Y en rubro de bajas también hay que mencionar un sexto jugador, el juvenil Brian Aguirre, que si bien suele ser utilizado como relevo, se perderá el comienzo del certamen debido a su participación con la selección argentina en el torneo internacional Esperanzas de Toulon.

Además habrá que estar atentos a lo que podría ser la venta de algún jugador, siendo Nicolás Castro el que parece ser el más codiciado.

Y, por supuesto, que la llegada de alguna incorporación también podría darle más opciones al DT para encarar el estreno formal. Pero todo indica que Sanguinetti ya comienza a preparar con lo que tiene a mano la base de lo que será la alineación para el puntapié inicial del torneo y en este sentido el sábado a la mañana habrá un ensayo formal ante Central Córdoba.

Así, el inicio del certamen está a la vuelta de la esquina, y se jugará entre el 5 de junio y el 23 de octubre, con el formato largo de 27 jornadas. Todo puede pasar en el mundo AFA, incluso alterar las fechas. Pero hoy el borrador del fixture que trascendió con el clásico nuevamente en la cancha de Central sería al fin oficializado.