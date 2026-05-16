Regional del Litoral: tremenda victoria de Old Resian en su visita al líder CRAI

Old Resian, que venía último en el Regional del Litoral, derrotó al que venía puntero, CRAI, en Santa Fe. Gran victoria de Jockey y derrota de Duendes en Las Delicias

Buen rugby en las Cuatro Hectáreas con Jockey Club y Gimnasia, por el Regional del Litoral. El único rosarino que jugó de visitante fue Old Resian, que derrotó al puntero CRAI. Triunfazo.

La noticia de la sexta fecha del Regional del Litoral la dio el que venía último y el único rosarino que jugó de visitante. Old Resian rompió todos los pronósticos y venció nada menos que al líder, CRAI , en Santa Fe. Además, hubo victoria de Jockey ante Gimnasia y derrotas de Duendes y Universitario.

Seguramente, muy pocos hubiesen apostado por una victoria de Old Resian en esta fecha, pero el Tricolor de Fisherton creyó en sí mismo y su primera gran victoria del año la logró ante el puntero.

Ya en el primer tiempo vencía 7 a 6, mostrando cómo se jugó todo el partido, con dientes apretados y sin dar resquicios. La duda era si aguantaría todo el trámite y lo hizo, venciendo por un muy cerrado 10 a 9 a CRAI .

En tanto, el campeón está volviendo y lo hizo con un gran triunfo en casa. Jockey Club volvió a ganar, esta vez ante Gimnasia que hasta hace dos fechas era líder. En otro partido de los trascendentes, la reacción de Duendes no le alcanzó y perdió en Las Delicias con Estudiantes.

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Jockey dominó gran parte del partido jugado en las Cuatro Hectáreas, pero al inicio del complemento Gimnasia lo apretó en serio, hasta quedar a sólo 2 tantos. Pero ahí, el campeón impuso su juego para tomar distancia y vencer por 40 a 22.

En tanto, en barrio Las Delicias, Duendes corrió de atrás siempre, aunque en el final tuvo una gran reacción que lo puso a tiro de revertir la historia. Venía de ganarle cómodamente a Gimnasia, pero de local perdió con el duro Estudiantes de Paraná por 29 a 26.

También en Las Delicias, en cancha de Universitario, se repitió la historia. Uni fue siempre de atrás y terminó perdiendo con Paraná Rowing Club por muy poco: 27 a 24.

En Venado Tuerto, Santa Fe RC impuso su mejor rugby y venció a Jockey Club de esa ciudad por 35 a 15.

Posiciones: 1º) Estudiantes 21 puntos; 2º) Crai 20; 3º) Duendes 19; 4º) Santa Fe RC 19; 5º) GER 15; 6º) Jockey Club Rosario 14; 7º) Universitario 12; 8º) Jockey Club VT 11; 9º) Paraná Rowing y Old Resian 10.