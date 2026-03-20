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Newell's recupera futbolistas de cara al gran choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

El entrenador Frank Kudelka tendrá varios jugadores a disposición que no venían jugando por diferentes lesiones para el choque del sábado ante los mendocinos

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

20 de marzo 2026 · 12:55hs
Frank Kudelka trabaja en el predio buscando la mejor versión para poner en cancha ante Gimnasia (M).

Frank Kudelka trabaja en el predio buscando la mejor versión para poner en cancha ante Gimnasia (M).

Entre las malas noticias que hoy por hoy golpean a Newell's, el cuerpo técnico Leproso recibió algunas buenas de cara al partido clave para salir del fondo ante Gimnasia de Mendoza, en el Coloso del Parque. Frank Kudelka empieza a tener variantes, sobre todo en lo ofensivo, ya que recupera a varios jugadores que venían arrastrando diferentes lesiones.

El primero y, probablemente, más importante ante la ausencia de gol que tiene el equipo por estos tiempos es el de Matías Cóccaro. El uruguayo había sufrido un síndrome de estrés tibial bilateral grado 1 en el encuentro ante Deportivo Riestra, por la quinta fecha de la Liga Profesional y desde allí tuvo que realizar un tratamiento que lo hizo perder cinco encuentros.

>>Leer más: "A Newell's vamos a ir a ganar": el anticipo de un ex-Central que juega en el próximo rival del rojinegro

Otra de las opciones que tendrá el extécnico de Huracán, más allá que no ha sido prioridad desde que tomó la dirección técnica es Michael Hoyos. El exgoleador de Independiente del Valle había sufrido una lumbalgia aguda, lesión que le impidió estar a disposición en el último partido ante Lanús.

>>Leer más: Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Finalmente, Facundo Guch, pieza clave en el empate ante Platense y autor del gol de tiro libre en ese partido, se pudo recuperar de un golpe que tuvo en un entrenamiento previo al choque ante el Granate que no le permitió viajar al sur del gran Buenos Aires. Da la sensación que el juvenil es el único de los tres que tendría el lugar asegurado en el once inicial para enfrentar a los mendocinos.

Gómez Mattar y Facundo Guch, citados a la sub-20

Una buena noticia llegó desde la Asociación del Fútbol Argentino para dos futbolistas de Newell's, ya que la Lepra fue notificada que tanto Jerónimo Gómez Mattar como Facundo Guch fueron citados para participar de los entrenamientos de la selección argentina sub-20 que dirige Diego Placente.

>>Leer más: ¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Los dos futbolistas Leprosos deberán presentarse el próximo lunes 23, a las 15.30, en el predio Lionel Messi y practicarán toda la semana. El último entrenamiento con la Albiceleste será el sábado 28, a las 10. Cabe recordar que el domingo 29 la Lepra enfrentará a Acassuso, por 32avos de final de Copa Argentina, en la cancha de Atlético Rafaela.

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