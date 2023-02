Newell's recibe a Banfield con la misión de levantarse y volver a la victoria

Jorge Recalde ingresó bien ante Defensa y Justicia. Hizo los méritos para estar entre los once de Newell's.

Toda derrota duele y deja secuelas, aunque sean mínimas. Para que sea apenas un mal momento y haya servido de aprendizaje de cuestiones futbolísticas a corregir, nada más importante que una victoria inmediata, y conseguida con fundamento. Newell’s se encuentra frente a esa situación, en la que el triunfo y una actuación convincente en la noche de este sábado (a las 21, TV TNT Sports) frente a Banfield servirán para dejar atrás la caída en Florencio Varela ante Defensa y Justicia. No es que el equipo rojinegro haya sido un desastre ese día. Ni siquiera fue superado. Y hasta es posible que haya mejorado de visitante en relación al partido del debut en el torneo, ante Platense. Pero la reacción estando en desventaja no fue suficiente y la consecuencia fue volverse sin ningún punto. Y eso, quiérase o no, se siente y repercute.