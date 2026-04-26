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El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

La mínima sería de 6º y el martes llegaría a tocar los 4º

26 de abril 2026 · 23:13hs
El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 27 de abril en Rosario vientos intensos hasta el mediodía y la llegada de un frente frío con una temperatura máxima de apenas 17º y una mínima que "anticipa" el invierno: 6º.

La madrugada del lunes llega con fuertes ráfagas, viento del sudoeste de hasta 31 km/h y un registro de 6º con cielo ligeramente nublado, cambiando a la mañana a algo nublado con vientos todavía intensos y los termómetros apenas subiendo a 8º. Para la tarde se anticipan vientos leves, cielo parcialmente nublado y una máxima de 17º, bajando a 12º en la noche.

El martes tendría un leve aumento en la máxima, que tocaría los 19º, pero la mínima estaría en retroceso y alcanzaría los 4º. Se anuncia cielo parcialmente nublado.

Para el miércoles anticipan fuertes ráfagas matinales, nubosidad variable y una temperatura entre 21º y 10º.

El jueves estaría algo nublado, con 22º de máxima y 6º de mínima.

El viernes se espera cielo mayormente nublado, con registros entre 22º y 12º.

El sábado tendría 20º de máxima, 13º de mínima y cielo parcialmente nublado.

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