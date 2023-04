Newell's reaccionó tarde, fue liviano y lo pagó cayendo por la mínima ante Belgrano

De antemano, Gabriel Heinze sorprendió con el esquema. No porque no haya utilizado antes la línea de 5 en el fondo, sino porque se presumía otra cosa. Su colega, Guillermo Farré también llamó la atención, a partir de una presión alta que no se esperaba. En el desarrollo del primer tiempo, Newell’s no impuso condiciones y no jugó el partido, lo sufrió. La asfixia del pirata con sus futbolistas de avanzada complicó la salida rojinegra, llamativamente imprecisa. La ausencia de Juan Sforza, siempre tan importante para ser el receptor del primer pase, se padeció.