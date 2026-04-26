Newell's juega ante Instituto y aún no está afuera de la clasificación, pero igual es muy difícil

La levantada de Newell's lo reposicionó, aunque depende de varios resultados y la obligación de vencer Instituto y Vélez. La gran contra: la diferencia de gol

La única posibilidad de que Newell's compita por el acceso a la fase final es alcanzando en la tabla anual a Unión y Defensa y Justicia, con la posibilidad de que hasta otros equipos también finalicen con el mismo puntaje en puesto de la clasificación.

La obligación del conjunto rojinegro es conseguir victorias contra Instituto en el Coloso y Vélez en Liniers. Pero su destino quedará supeditado además a la combinación de varios resultados, uno de ellos el partido entre Vélez y Unión de este lunes.

Son 2, 3 o hasta 6 los clubes que pueden terminar con 19 puntos, que es lo máximo a lo que puede aspirar la Lepra. Hay que tener en cuenta que si es necesario definir un puesto de clasificación porque existe igualdad de unidades entre dos o más, se tomará en cuenta la diferencia de gol.

Newell's tiene -12 de diferencia de gol

Al respecto, la abultada diferencia de gol en contra es otro factor que desfavorece de la Lepra. Tiene -12 y deberá lograr una importante cantidad de goles para contar con chances, además de que depende de otros resultados.

Pero cualquier especulación no le servirá de nada a Newell’s si Unión suma un punto en su visita a Vélez de este lunes. Porque si eso sucede, ya no podrá alcanzarlo. El Tatengue es el único de los involucrados que aún debe jugar por la 15ª fecha.

Para empezar, Newell’s tiene que ganar sus dos partidos, esta tarde contra Instituto y luego frente a Vélez en Liniers. Lo debe hacer por muchos goles, por el tema de la diferencia de gol.

Los resultados que se tienen que dar

Si Newell’s gana ambos encuentros, llegará a puesto de clasificación, siempre y cuando se cumplan las siguientes tres variantes:

Unión pierde este lunes contra Vélez en Liniers y después de local frente a Talleres.

Defensa y Justicia es derrotado de local por Gimnasia de Mendoza.

Instituto pierde contra Newell’s y empata en su visita a Estudiantes de Río Cuarto.

Esto sin importar que Platense supere a Estudiantes en Vicente López y Central Córdoba consiga lo mismo en Santiago del Estero frente a Boca.

Es que si Platense y Central Córdoba obtienen victorias, a lo sumo concluirán con 19 puntos, los mismos a los que debe aspirar la Lepra.

Para tener en claro en números cómo se encuentran cada uno de los equipos que lucha por clasificar, los siguientes son los puntajes y la diferencia de gol:

Unión 19 puntos (+4 de diferencia de gol)

Defensa y Justicia 19 (-2)

Instituto 17 (-2)

Platense 16 (-3)

Gimnasia de Mendoza 16 (-9)

Central Córdoba 16 (-9)

Newell’s 13 (-12)