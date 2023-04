Newell's quiere hundir el barco pirata y trepar en la tabla

Newell’s viene modificando las formaciones en los últimos partidos debido al trajín y esta vez no será la excepción. Para Heinze el todo está por encima de las partes y lo colectivo no debe alterarse por las individualidades. Busca que más allá de los intérpretes su equipo vaya al frente en todas las canchas, no especule, asuma riesgos y haga el máximo esfuerzo físico en pos de la victoria. Hoy la lepra tiene una gran oportunidad de medir fuerzas con un Belgrano que en su cancha es temible.